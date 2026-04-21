OMG! 60000 जहरीले सांपों को पालकर महिला छाप रही नोट; कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Saanp News: चीन के ग्वांग्शी प्रांत के गुइलिन शहर की रहने वाली 1995 में जन्मी किन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दो साल बाद अपने पिता के सांप पालन वाले व्यवसाय में हाथ बंटाया। शुरू में सिर्फ मदद के तौर पर शुरू किया गया यह काम आज 60000 से ज्यादा जहरीले सांपों वाले विशाल फार्म में बदल गया है।

बिजनेस कई तरह के होते हैं, लेकिन चीन में एक युवती ने ऐसा जोखिम भरा कारोबार शुरू किया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। शहर का आरामदायक जीवन छोड़कर इस महिला ने अपने गृहनगर लौटकर हजारों विषैले सांपों का पालन-पोषण शुरू कर दिया और अब मोटी कमाई कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ग्वांग्शी प्रांत के गुइलिन शहर की रहने वाली 1995 में जन्मी किन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दो साल बाद अपने पिता के सांप पालन वाले व्यवसाय में हाथ बंटाया। शुरू में सिर्फ मदद के तौर पर शुरू किया गया यह काम आज 60000 से ज्यादा जहरीले सांपों वाले विशाल फार्म में बदल गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, किन के फार्म में 50000 से अधिक ‘फाइव-पेस स्नेक’ (पांच कदम वाला सांप) और करीब 10000 कोबरा शामिल हैं। इनमें पिट वाइपर जैसा बेहद खतरनाक सांप भी है। जोखिम के बावजूद किन कहती है कि अब इन सांपों के साथ काम करने की उन्हें आदत हो गई है। हाइबाओ न्यूज से बात करते हुए उसने बताया कि पांच कदम वाले सांपों को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है और उनके साथ निकट संपर्क में रहना अभी भी बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे इनसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले से ही इनका पालन-पोषण कर रहे थे। मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूं।

उसने आगे बताया कि पिता ने शुरू में बेटी को इस धंधे में आने से रोका था क्योंकि उन्हें खतरों की चिंता थी। लेकिन जब काम बढ़ गया और अकेले संभालना मुश्किल हो गया, तब किन ने जिम्मेदारी संभाली और अब फार्म की मुख्य भूमिका निभा रही हैं। यह फार्म पारंपरिक चीनी चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई उत्पाद तैयार करता है। सूखे सांप, सांप का पित्ताशय, सांप का तेल और सबसे खास, निकाला गया जहर। हर महीने दो बार प्रत्येक पांच कदम वाले सांप से जहर निकाला जाता है, जिसकी कीमत गुणवत्ता के अनुसार 40 से 200 युआन प्रति ग्राम तक है। वहीं, सांप का मांस 200 से 300 युआन प्रति जानवर की दर से बिकता है, जबकि बड़े सांप 1000 युआन से भी ज्यादा में बिक जाते हैं। किन का कहना है कि उनका यह अनोखा व्यवसाय सालाना 10 लाख युआन (लगभग 1.35 करोड़ रुपये ) से अधिक की आय दे रहा है।

बता दें कि किन सोशल मीडिया पर ‘द गर्ल हू कलेक्ट्स स्नेक वेनम’ नाम से सक्रिय हैं, जहां उनके 22000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने वीडियो में वे सांप पालन से जुड़े सवालों के जवाब देती हैं और सांप के काटने के दर्द का खुलकर जिक्र करती हैं। उसने कहा कि अगर कोई सांप पालने वाला कहे कि उसे सांप के काटने से डर नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि उसे कभी काटा ही नहीं गया है। खासकर पांच कदम वाले सांप का काटना बेहद दर्दनाक होता है। एक बार काट लेने के बाद वह दर्द साल भर या शायद जिंदगी भर याद रहता है। किन ने आगे बताया कि लोग सोचते हैं कि हाथ पर काटने से सिर्फ हाथ दर्द करेगा, लेकिन असल में पूरा हाथ, कंधा और शरीर का आधा हिस्सा भी दर्द से तड़प उठता है।