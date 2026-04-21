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OMG! 60000 जहरीले सांपों को पालकर महिला छाप रही नोट; कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Apr 21, 2026 04:20 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Saanp News: चीन के ग्वांग्शी प्रांत के गुइलिन शहर की रहने वाली 1995 में जन्मी किन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दो साल बाद अपने पिता के सांप पालन वाले व्यवसाय में हाथ बंटाया। शुरू में सिर्फ मदद के तौर पर शुरू किया गया यह काम आज 60000 से ज्यादा जहरीले सांपों वाले विशाल फार्म में बदल गया है।

OMG! 60000 जहरीले सांपों को पालकर महिला छाप रही नोट; कमाई जान उड़ जाएंगे होश

बिजनेस कई तरह के होते हैं, लेकिन चीन में एक युवती ने ऐसा जोखिम भरा कारोबार शुरू किया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। शहर का आरामदायक जीवन छोड़कर इस महिला ने अपने गृहनगर लौटकर हजारों विषैले सांपों का पालन-पोषण शुरू कर दिया और अब मोटी कमाई कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ग्वांग्शी प्रांत के गुइलिन शहर की रहने वाली 1995 में जन्मी किन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दो साल बाद अपने पिता के सांप पालन वाले व्यवसाय में हाथ बंटाया। शुरू में सिर्फ मदद के तौर पर शुरू किया गया यह काम आज 60000 से ज्यादा जहरीले सांपों वाले विशाल फार्म में बदल गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, किन के फार्म में 50000 से अधिक ‘फाइव-पेस स्नेक’ (पांच कदम वाला सांप) और करीब 10000 कोबरा शामिल हैं। इनमें पिट वाइपर जैसा बेहद खतरनाक सांप भी है। जोखिम के बावजूद किन कहती है कि अब इन सांपों के साथ काम करने की उन्हें आदत हो गई है। हाइबाओ न्यूज से बात करते हुए उसने बताया कि पांच कदम वाले सांपों को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है और उनके साथ निकट संपर्क में रहना अभी भी बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे इनसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिता मेरे जन्म से पहले से ही इनका पालन-पोषण कर रहे थे। मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूं।

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उसने आगे बताया कि पिता ने शुरू में बेटी को इस धंधे में आने से रोका था क्योंकि उन्हें खतरों की चिंता थी। लेकिन जब काम बढ़ गया और अकेले संभालना मुश्किल हो गया, तब किन ने जिम्मेदारी संभाली और अब फार्म की मुख्य भूमिका निभा रही हैं। यह फार्म पारंपरिक चीनी चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई उत्पाद तैयार करता है। सूखे सांप, सांप का पित्ताशय, सांप का तेल और सबसे खास, निकाला गया जहर। हर महीने दो बार प्रत्येक पांच कदम वाले सांप से जहर निकाला जाता है, जिसकी कीमत गुणवत्ता के अनुसार 40 से 200 युआन प्रति ग्राम तक है। वहीं, सांप का मांस 200 से 300 युआन प्रति जानवर की दर से बिकता है, जबकि बड़े सांप 1000 युआन से भी ज्यादा में बिक जाते हैं। किन का कहना है कि उनका यह अनोखा व्यवसाय सालाना 10 लाख युआन (लगभग 1.35 करोड़ रुपये ) से अधिक की आय दे रहा है।

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बता दें कि किन सोशल मीडिया पर ‘द गर्ल हू कलेक्ट्स स्नेक वेनम’ नाम से सक्रिय हैं, जहां उनके 22000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने वीडियो में वे सांप पालन से जुड़े सवालों के जवाब देती हैं और सांप के काटने के दर्द का खुलकर जिक्र करती हैं। उसने कहा कि अगर कोई सांप पालने वाला कहे कि उसे सांप के काटने से डर नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि उसे कभी काटा ही नहीं गया है। खासकर पांच कदम वाले सांप का काटना बेहद दर्दनाक होता है। एक बार काट लेने के बाद वह दर्द साल भर या शायद जिंदगी भर याद रहता है। किन ने आगे बताया कि लोग सोचते हैं कि हाथ पर काटने से सिर्फ हाथ दर्द करेगा, लेकिन असल में पूरा हाथ, कंधा और शरीर का आधा हिस्सा भी दर्द से तड़प उठता है।

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इस अनोखे और खतरनाक करियर ने चीनी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा छेड़ दी है। एक यूजर ने लिखा कि वाह! मुझे तो सांप देखकर ही घबराहट हो जाती है। यह लड़की अविश्वसनीय रूप से बहादुर है और इस पैसे की हकदार है। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यह पैसा कोई आसानी से नहीं कमा सकता। मुझे लगा था ये साधारण सांप हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि ये खतरनाक पांच कदम वाले सांप हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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