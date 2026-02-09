इंसानों से कम नहीं, यहां मार्शल आर्ट्स सीखने लगे रोबोट्स; वीडियो देख हैरान रह गए लोग
चीन के शाओलिन मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स बौद्ध भिक्षुओं के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वीडियो देखकर बहुत सारे लोग हैरान रह गए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोट के कारनामे देख कर उसे बनाने वाला इंसान भी हैरान रह जाता है। चीन ने ऐसे भी रोबोट विकसित कर लिए हैं जो कि मार्शल आर्ट तक में माहिर हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शाओलिन मंदिर का बताया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं को ट्रेनिंग कर रहे हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि रोबोट्स एकदम मार्शल आर्ट्स के महारथी की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। भिक्षु जिस तरह से भी हाथ और पैर का मूवमेंट करते हैं, ये रोबोट भी उसी तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रहे गए कि रोबोट इस कदर कॉपी करने में माहिर हैं।
बता दें कि चीन और जापान जैसे देशों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कई अहम काम करते हैं। बताया गया कि इस रोबोट को AgiBot नाम की कंपनी ने बनाया है। कंपनी ने पहले भी कई तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए हैं।
वीडियो देखकर कई लोगों ने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया वीडियो भी हो सकता है। वहीं कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ये रोबोट हमारे घर की सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का भी काम करते हैं? कई लोगों ने इन रोबोट्स को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि ये रोबोट तो इंसान पर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मानवता के लिए खतरा बन सकतेहैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
