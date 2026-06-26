ऋषिकेश का प्लान छोड़ा, उसी बजट में घूम आया विदेश; कारोबारी की पोस्ट हो रही वायरल
एक कारोबारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि भारत के बजाय विदेश में घूमना ज्यादा सस्ता हो गया है। उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।
क्या अब भारत में घूमना विदेश के बजाय महंगा हो गया है...? एक कारोबारी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। उसने उत्तराखंड की तीर्थनगरी ऋषिकेश की तुलना में श्रीलंका जाना बेहतर विकल्प बताया। उद्यमी ने दावा किया कि उसके दोस्त ने ऋषिकेश जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में उसने श्रीलंका जाना ही बेहतर समझा। हैरानी की बात यह है कि उसके दोस्त को ऋषिकेश में एक अच्छा होटल 15 हजार रुपए प्रति नाइट की कीमत में मिल रहा था। वहीं, श्रीलंका में उससे अधिक सुविधाओं वाला होटल 3000 रुपए में आसानी से मिल गया।
इस उद्यमी का नाम परितश शर्मा है, जो एआई से जुड़े कारोबार करते हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। कारोबारी ने अपनी पोस्ट में ऋषिकेश और श्रीलंका की यात्रा के दौरान खर्चे की तुलना की। इस पोस्ट ने देश में घरेलू पर्यटन की बढ़ती कीमतों पर बहस को तेज कर दिया है।शर्मा का कहना था कि कैसे उनके एक दोस्त ने ऋषिकेश की यात्रा की योजना बनाई थी फिर ट्रिप कैंसल करनी पड़ी।
ऋषिकेश में 15 हजार में एक रात होटल का किराया
कारोबारी के अनुसार, उनके दोस्त ने जब ऋषिकेश में अच्छे होटल की तलाश की तो उसे 9,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति रात की दर में अच्छा होटल मिला। वहीं, मुंबई से दिल्ली की उड़ान का किराया ही एक तरफ़ा 7,000 रुपये से 8,000 रुपये था। लेकिन अत्यधिक खर्च के अनुमान के बाद उसने श्रीलंका जाने का फैसला कर लिया।
ऋषिकेश छोड़ श्रीलंका जाने का फैसला लिया
शर्मा के मुताबिक, उसी बजट में उनके दोस्त ने श्रीलंका जाने का फैसला लिया। वहां समुद्र किनारे पांच सितारा होटल 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति रात के हिसाब से उपलब्ध थे। शर्मा ने इसे बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि वहां की हवा स्वच्छ है, वातावरण शांत है और पर्यटन के लिए भी अनुकूल माहौल है।
भारत में पर्यटन की बढ़ती लागत पर बहस
शर्मा की पोस्ट से भारत में घरेलू पर्यटन की बढ़ती लागत को लेकर बहस तेज हो गई है। शर्मा ने पोस्ट में लिखा, "भारतीय पर्यटन अपने आकर्षण के हिसाब से बहुत महंगा होता जा रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो लोग अन्य जगहों पर बेहतर विकल्प तलाशेंगे।"
लोगों की प्रतिक्रियाएं
इस पोस्ट ने कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। कई लोगों का कहना है कि होटल और हवाई किराए की बढ़ती लागत उन्हें घरेलू स्थलों के बजाय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चुनने के लिए मजबूर कर रही है। कई यूजर्स ने खराब सेवा, अत्यधिक कीमतों और प्रदूषण का हवाला देते हुए खराब स्थिति की आलोचना भी की। एक ने कमेंट किया कि "कैब माफिया" से लेकर "शॉप माफिया" तक और गंदी जगहों से निपटना ट्रिप को बेकार बना देता है। ऐसे में वे घर पर रहना या किसी साफ जगह पर जाना पसंद करेंगे।
एक अन्य ने मथुरा होते हुए ऋषिकेश जाने का सस्ता विकल्प सुझाया। एक यूजर ने कहा कि पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में भारत में पर्यटन का स्तर कमतर है। इसका कारण महंगाई और अच्छी सर्विस की कमी है।
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