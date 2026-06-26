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ऋषिकेश का प्लान छोड़ा, उसी बजट में घूम आया विदेश; कारोबारी की पोस्ट हो रही वायरल

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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एक कारोबारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि भारत के बजाय विदेश में घूमना ज्यादा सस्ता हो गया है। उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। 

ऋषिकेश का प्लान छोड़ा, उसी बजट में घूम आया विदेश; कारोबारी की पोस्ट हो रही वायरल

क्या अब भारत में घूमना विदेश के बजाय महंगा हो गया है...? एक कारोबारी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। उसने उत्तराखंड की तीर्थनगरी ऋषिकेश की तुलना में श्रीलंका जाना बेहतर विकल्प बताया। उद्यमी ने दावा किया कि उसके दोस्त ने ऋषिकेश जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में उसने श्रीलंका जाना ही बेहतर समझा। हैरानी की बात यह है कि उसके दोस्त को ऋषिकेश में एक अच्छा होटल 15 हजार रुपए प्रति नाइट की कीमत में मिल रहा था। वहीं, श्रीलंका में उससे अधिक सुविधाओं वाला होटल 3000 रुपए में आसानी से मिल गया।

इस उद्यमी का नाम परितश शर्मा है, जो एआई से जुड़े कारोबार करते हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। कारोबारी ने अपनी पोस्ट में ऋषिकेश और श्रीलंका की यात्रा के दौरान खर्चे की तुलना की। इस पोस्ट ने देश में घरेलू पर्यटन की बढ़ती कीमतों पर बहस को तेज कर दिया है।शर्मा का कहना था कि कैसे उनके एक दोस्त ने ऋषिकेश की यात्रा की योजना बनाई थी फिर ट्रिप कैंसल करनी पड़ी।

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ऋषिकेश में 15 हजार में एक रात होटल का किराया

कारोबारी के अनुसार, उनके दोस्त ने जब ऋषिकेश में अच्छे होटल की तलाश की तो उसे 9,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति रात की दर में अच्छा होटल मिला। वहीं, मुंबई से दिल्ली की उड़ान का किराया ही एक तरफ़ा 7,000 रुपये से 8,000 रुपये था। लेकिन अत्यधिक खर्च के अनुमान के बाद उसने श्रीलंका जाने का फैसला कर लिया।

ऋषिकेश छोड़ श्रीलंका जाने का फैसला लिया

शर्मा के मुताबिक, उसी बजट में उनके दोस्त ने श्रीलंका जाने का फैसला लिया। वहां समुद्र किनारे पांच सितारा होटल 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति रात के हिसाब से उपलब्ध थे। शर्मा ने इसे बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि वहां की हवा स्वच्छ है, वातावरण शांत है और पर्यटन के लिए भी अनुकूल माहौल है।

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भारत में पर्यटन की बढ़ती लागत पर बहस

शर्मा की पोस्ट से भारत में घरेलू पर्यटन की बढ़ती लागत को लेकर बहस तेज हो गई है। शर्मा ने पोस्ट में लिखा, "भारतीय पर्यटन अपने आकर्षण के हिसाब से बहुत महंगा होता जा रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो लोग अन्य जगहों पर बेहतर विकल्प तलाशेंगे।"

लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट ने कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। कई लोगों का कहना है कि होटल और हवाई किराए की बढ़ती लागत उन्हें घरेलू स्थलों के बजाय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चुनने के लिए मजबूर कर रही है। कई यूजर्स ने खराब सेवा, अत्यधिक कीमतों और प्रदूषण का हवाला देते हुए खराब स्थिति की आलोचना भी की। एक ने कमेंट किया कि "कैब माफिया" से लेकर "शॉप माफिया" तक और गंदी जगहों से निपटना ट्रिप को बेकार बना देता है। ऐसे में वे घर पर रहना या किसी साफ जगह पर जाना पसंद करेंगे।

एक अन्य ने मथुरा होते हुए ऋषिकेश जाने का सस्ता विकल्प सुझाया। एक यूजर ने कहा कि पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में भारत में पर्यटन का स्तर कमतर है। इसका कारण महंगाई और अच्छी सर्विस की कमी है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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