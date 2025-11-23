Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Rikki Agrawal left India to Shift in Bangkok for better quality of life shares on linkedin
बेहतर हवा, अच्छी जिंदगी...भारत छोड़ बैंकॉक में बसा शख्स, जानिए क्या लिखा

बेहतर हवा, अच्छी जिंदगी...भारत छोड़ बैंकॉक में बसा शख्स, जानिए क्या लिखा

संक्षेप:

मुंबई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर के फैसले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस शख्स ने बेहतर जीवन के लिए भारत छोड़ने का फैसला किया है। वह भारत छोड़कर थाइलैंड में बस चुके हैं।

Sun, 23 Nov 2025 09:05 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बैंकॉक
share Share
Follow Us on

मुंबई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर के फैसले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस शख्स ने बेहतर जीवन के लिए भारत छोड़ने का फैसला किया है। वह भारत छोड़कर थाइलैंड में बस चुके हैं। रिक्की अग्रवाल नाम का यह शख्स ब्लिंक डिजिटल का सह-संस्थापक और चीफ बिजनेस ऑफिसर है। रिक्की ने लिंक्डइन पर अपने भारत छोड़ने के फैसले के बारे में लिखा है। तमाम यूजर्स ने भी उनके इस फैसले को सही ठहराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेहतर ढंग से जीना चाहता हूं
रिक्की ने लिखा है,“लाइफ अपडेट: पांच साल तक इस बारे में सोचने के बाद आखिर मुंबई से बैंकॉक आ चुका हूं। यह टैक्स से बचने के लिए नहीं है। किसी तरह भगोड़ापन भी नहीं है। किसी ड्रामाटिक जिंदगी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इन सबसे कहीं ज्यादा साधारण चीज के लिए है। मैं बेहतर ढंग से जीना चाहता हूं।”

इसके बाद रिक्की ने अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में लिखा है, जिसमें कंपनी स्थापित करना भी शामिल था। उन्होंने लिखा कि मैं सिक्किम के एक छोटे कस्बे में पला-बढ़ा। इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई चला गया। इस शहर ने मुझे सबकुछ दिया। मेरा करियर, मेरी कंपनी। मैं यहीं पर युवा हुआ। मुंबई ने मुझे आकार दिया। रिक्की आगे लिखते हैं कि लेकिन अब 40 साल की उम्र में मुझे यह स्वीकार करना होगा कि कुछ तो अनकंफर्टेबल है।

भारत में सबकुछ लेकिन
रिक्की आगे लिखते हैं कि एक बिजनेस बनाने के लिए जो भी चाहिए, भारत में सब है। लेकिन अच्छी जिंदगी के लिए यहां कुछ नहीं है। वह लिखते हैं कि बैंकॉक में भी मेरा रूटीन वही है, जिम, ऑफिस फिर घर। लेकिन शिड्यूल न बदलने के बावजूद मेरे आसपास का माहौल बदल चुका है। मैं बिना एक्यूआई चेक किए सांस ले सकता हूं। मैं जो खा रहा हूं वह वास्तव में फ्रेश है। आराम से सो सकता हूं, बिना इस बात की चिंता किए कि सुबह दो बजे ट्रैफिक से मेरी नींद डिस्टर्ब होगी।

उन्होंने आगे लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई काम करता है। यहां पर पैसा जिंदगी को बेहतर बनाता है। यह फैसला भागने के बारे में नहीं, बल्कि बड़े होने के बारे में था। रिक्की ने आगे लिखा है कि मैं भारत को पीछे नहीं छोड़ रहा हूं। बल्कि मैं रहने के लिए एक ऐसी जगह चुन रहा हूं, जो स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के लिए मुझे सजा नहीं देती। अपनी पोस्ट में रिक्की ने यूजर्स से सवाल भी किया है कि अगर उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मुंबई छोड़ने का मौका मिले तो वह कहां बसना पसंद करेंगे?

लोगों ने क्या कहा
इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा है मैं अभी भी भारत में हूं, मैं समझ सकता हूं। कई बार मुझे भी ऐसा ही लगता है। खासतौर पर तब जब एक्यूआई 300 तक पहुंच जाता है। वहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल तो ऐसा है कि यह अपनी एनर्जी पर डेली टैक्स जैसा महसूस होता है। एक अन्य यूजर ने रिक्की के फैसले को सही ठहराया है। उसने लिखा है कि अमेरिका में कुछ दशक रहने के बाद मैं यही कह सकता हूं। बैंकॉक एक बेहतर विकल्प है। टाइमजोन का भी चक्कर नहीं है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।