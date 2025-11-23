बेहतर हवा, अच्छी जिंदगी...भारत छोड़ बैंकॉक में बसा शख्स, जानिए क्या लिखा
मुंबई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर के फैसले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस शख्स ने बेहतर जीवन के लिए भारत छोड़ने का फैसला किया है। वह भारत छोड़कर थाइलैंड में बस चुके हैं। रिक्की अग्रवाल नाम का यह शख्स ब्लिंक डिजिटल का सह-संस्थापक और चीफ बिजनेस ऑफिसर है। रिक्की ने लिंक्डइन पर अपने भारत छोड़ने के फैसले के बारे में लिखा है। तमाम यूजर्स ने भी उनके इस फैसले को सही ठहराया है।
बेहतर ढंग से जीना चाहता हूं
रिक्की ने लिखा है,“लाइफ अपडेट: पांच साल तक इस बारे में सोचने के बाद आखिर मुंबई से बैंकॉक आ चुका हूं। यह टैक्स से बचने के लिए नहीं है। किसी तरह भगोड़ापन भी नहीं है। किसी ड्रामाटिक जिंदगी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इन सबसे कहीं ज्यादा साधारण चीज के लिए है। मैं बेहतर ढंग से जीना चाहता हूं।”
इसके बाद रिक्की ने अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में लिखा है, जिसमें कंपनी स्थापित करना भी शामिल था। उन्होंने लिखा कि मैं सिक्किम के एक छोटे कस्बे में पला-बढ़ा। इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई चला गया। इस शहर ने मुझे सबकुछ दिया। मेरा करियर, मेरी कंपनी। मैं यहीं पर युवा हुआ। मुंबई ने मुझे आकार दिया। रिक्की आगे लिखते हैं कि लेकिन अब 40 साल की उम्र में मुझे यह स्वीकार करना होगा कि कुछ तो अनकंफर्टेबल है।
भारत में सबकुछ लेकिन
रिक्की आगे लिखते हैं कि एक बिजनेस बनाने के लिए जो भी चाहिए, भारत में सब है। लेकिन अच्छी जिंदगी के लिए यहां कुछ नहीं है। वह लिखते हैं कि बैंकॉक में भी मेरा रूटीन वही है, जिम, ऑफिस फिर घर। लेकिन शिड्यूल न बदलने के बावजूद मेरे आसपास का माहौल बदल चुका है। मैं बिना एक्यूआई चेक किए सांस ले सकता हूं। मैं जो खा रहा हूं वह वास्तव में फ्रेश है। आराम से सो सकता हूं, बिना इस बात की चिंता किए कि सुबह दो बजे ट्रैफिक से मेरी नींद डिस्टर्ब होगी।
उन्होंने आगे लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई काम करता है। यहां पर पैसा जिंदगी को बेहतर बनाता है। यह फैसला भागने के बारे में नहीं, बल्कि बड़े होने के बारे में था। रिक्की ने आगे लिखा है कि मैं भारत को पीछे नहीं छोड़ रहा हूं। बल्कि मैं रहने के लिए एक ऐसी जगह चुन रहा हूं, जो स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के लिए मुझे सजा नहीं देती। अपनी पोस्ट में रिक्की ने यूजर्स से सवाल भी किया है कि अगर उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मुंबई छोड़ने का मौका मिले तो वह कहां बसना पसंद करेंगे?
लोगों ने क्या कहा
इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है। एक यूजर ने लिखा है मैं अभी भी भारत में हूं, मैं समझ सकता हूं। कई बार मुझे भी ऐसा ही लगता है। खासतौर पर तब जब एक्यूआई 300 तक पहुंच जाता है। वहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल तो ऐसा है कि यह अपनी एनर्जी पर डेली टैक्स जैसा महसूस होता है। एक अन्य यूजर ने रिक्की के फैसले को सही ठहराया है। उसने लिखा है कि अमेरिका में कुछ दशक रहने के बाद मैं यही कह सकता हूं। बैंकॉक एक बेहतर विकल्प है। टाइमजोन का भी चक्कर नहीं है।
