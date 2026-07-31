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चूहे ने चुराए 10 लाख के गहने, CCTV से खुली पोल; दुकानदार भी हैरान

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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कर्नाटक की एक ज्वैलरी शॉप में चूहे का आतंक देखने को मिला। यहां पर एक चूहे ने रातभर में दुकान से दस लाख के गहने गायब कर दिए। सुबह कर्मचारियों ने जब गहने गायब देखे, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई।

Rat Mouse Pixabay
चूहे ने चुराये गहने

सोने-चांदी की दुकानों में अकसर चोरों का खतरा बना ही रहता है। इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था भी टाइट रखनी पड़ती है। लेकिन क्या हो कि एक ऐसा चोर सामने आ जाए, जिसे जेवर की कीमत से मतलब ही न हो? हां, कर्नाटक के तुमकुरु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर कथित तौर पर एक ज्वेलरी शॉप से लगभग 10 लाख रुपए के हीरे और जेवर चोरी हो गए। सुबह जब दुकान के कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो वह भी हैरान रह गए।

यह घटना तुमकुरु शहर में कैल्टेक्स सर्कल के पास विश्वास ज्वेलरी में हुई। सुबह जब कर्मचारियों ने दुकान का ताला खोलकर पूरी व्यवस्था जमाने की शुरुआत की, तो उन्हें पता चला कि करीब 50 ग्राम से ज्यादा ही हीरे और सोने की ज्वैलरी गायब है। यह पता चलते ही दुकान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों के सामने हैरान करने की वजह यह थी कि दुकान में कहीं भी किसी तोड़-फोड़ की घटना नहीं हुई थी। न ही किसी के अंदर घुसने का कोई निशान मिला था।

ज्वैलरी गायब होने के बाद कर्माचारियों ने पुलिस के पास जाने से पहले एक बार सीसीटीवी फुटेज चैक करने की सोचा। यहीं से पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। वीडियो फुटेज में साफ नजर आया कि एक चूहा बारी बारी से ज्वैलरी के टुकड़ों को अंदर अपने बिल में ले जा रहा था। चूहे की गतिविधियों का पीछा करते हुए, कर्मचारियों ने उसके ठिकाने का पता लगाया और बिल को खोदा।

कुछ ही देर में कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई और उन्हें गायब हुई सारी ज्लैवरी मिल गई। इसमें 10 अंगूठियां, तीन चेन शामिल थीं। ज्वैलरी मिल जाने के बाद दुकानदार और कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली और आगे से दुकान में बेहतर व्यवस्था करने की बात कही। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसपास के लोग चूहे को 'मासूम चोर' कहकर जमकर मजे ले रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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