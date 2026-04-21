अकेली रहती हो क्या, कल मिलें? लड़की को ड्रॉप करने के बाद रैपिडो ड्राइवर ने भेजे मैसेज
आमतौर पर बाइक राइडिंग बुक करना लोग सुरक्षित मानते हैं। लेकिन एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। गाजियाबाद की इस लड़की की यह शिकायत ऑनलाइन वायरल हो गई है।
आमतौर पर बाइक राइडिंग बुक करना लोग सुरक्षित मानते हैं। लेकिन एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। गाजियाबाद की इस लड़की की यह शिकायत ऑनलाइन वायरल हो गई है। इस पर आम लोगों से लेकर राइडर कंपनी की तरफ से भी जवाब आया है। लड़की का आरोप है कि रैपिडो ड्राइवर ने उसे ड्रॉप करने के बाद मैसेज भेजने शुरू कर दिए। इन मैसेजेज में उससे निजी सवाल पूछे जा रहे थे। उसने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है। इसे कस्टमर कांटैक्ट इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल माना जा रहा है।
इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो
इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत एक कैप्शन के साथ होती है। इस पर लिखा है, ‘रैपिडो बुक कर लेती हूं, क्या ही हो जाएगा।’ फिर लाइन आती है, हो गया। लड़की ने आगे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। इसमें रैपिडो राइडर के मैसेजे हैं। राइडर ने पहला मैसेज भेजा, ‘पहचाना नहीं, अभी तो ड्रॉप करके आया हूं।’ जब लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह रैपिडो राइडर है तो उसने कहां हां और आगे भी बात जारी रखी। इसके बाद राइडर ने लड़की से कहाकि वह काफी क्यूट दिख रही थी। ट्रैडिशनल में काफी अच्छी लग रही थी।
रैपिडाे ड्राइवर के निजी सवाल
इसके बाद रैपिडो राइडर के सवाल और भी निजी हो गए। आरोप है कि उसने आगे पूछा कि क्या वह अकेली रहती है? साथ ही अगले दिन शाम चार बजे मिलने का सुझाव दिया। इसके बाद लड़की ने राइडर का नंबर ब्लॉक कर दिया। देखते ही देखते लड़की की पोस्ट ऑनलाइन वायरल हो गई। इसे 380.6 हजार लोगों ने लाइक किया था। वहीं, 7.5 हजार लोगों ने इस पर कमेंट किया और 2.6 हजार लोगों ने इसे री-शेयर किया था। बहुत से यूजर्स ने इस घटना को काफी गंभीर और खतरनाक माना।
रैपिडो का भी आया जवाब
वहीं, लड़की की पोस्ट पर रैपिडो का भी जवाब आया। रैपिडो ने मामले को लेकर लड़की से माफी मांगी। साथ ही कहाकि यह कंपनी के स्टैंडर्ड को नहीं दिखाता है। इस कमेंट में लिखा गया कि, मैं कैप्टन के अनैतिक व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही लड़की से डीएम में मोबाइल नंबर और राइड आइडी मांगी गई ताकि इस मामले में कंपनी द्वारा सख्त ऐक्शन लिया जा सके।
सोशल मीडिया पर रिएक्शंस
घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कई लोगों ने ड्राइवर के व्यवहार को गलत बताया। वहीं, कुछ अन्य ने कहाकि इस तरह के मैसेजेज से कोई खतरा नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि मैं समझ सकती हूं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक रैपिडो बाइक राइडर ने कई बार मुझे मैसेज किया और कॉल किया। उसने लिखा कि यह कोई मजाक नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है। एक अन्य ने लिखा कि दीदी, उसे तुरंत ब्लॉक कर दी होती। सारे रैपिडो वालों को बदनाम करने की क्या जरूरत थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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