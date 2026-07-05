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मुंबई को बारिश ने बनाया दरिया; नाव के साथ हुई एक्टर की एंट्री; वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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Viral News: भारी बारिश ने मुंबई को दरिया बना दिया है। सड़कें पानी से लबालब हैं, इस मुश्किल के बीच अभिनेता अय्याज अहमद ने अंधेरी वेस्ट के वीर देसाई रोड पर नाव से एंट्री मारकर सोशल मीडिया को हैंग कर दिया है।

मुंबई को बारिश ने बनाया दरिया; नाव के साथ हुई एक्टर की एंट्री; वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। सड़कें दरिया में बदल गई हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स आम नहीं खास है। टीवी और वेब सीरीज के मशहूर अभिनेता अय्याज अहमद ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वीर देसाई रोड पर घुटनों तक भरे पानी में नाव चलाकर ऐसी एंट्री मारी है कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। वायरल वीडियो में अय्याज अहमद बेहद रिलैक्स मुद्रा में नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। एक हाथ में छाता पकड़े हुए और दूसरे से नाव को आगे बढ़ाते हुए वे बिल्कुल सहज दिख रहे हैं।

बैकग्राउंड में 'Water too much' वाला फनी ऑडियो बज रहा है, जो वीडियो को और भी एंटरटेनिंग बना रहा है। वीडियो पर ओवरले किया गया टेक्स्ट 'Mumbaikar in Every Monsoon' देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जा रही है। अय्याज ने कैप्शन में लिखा है कि मॉनसून में भी तैयार रहना चाहिए। खुश हूं कि छाता साथ रख लिया था।

जमकर कमेंट कर रहे यूजर

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेट की लहर दौड़ गई। यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स पोस्ट किए। एक यूजर ने लिखा कि ये रही नई मुंबई रिक्शा! अब Ola-Uber को रेस्ट मिल जाएगा। वहीं, दूसरे ने कहा कि ऑफिस जाने के लिए परफेक्ट ट्रांसपोर्ट। बॉस को कहना कि लेट हो गया क्योंकि नाव की स्पीड कम थी।

वहीं, कई लोगों ने मांग की कि मुझे भी ऐसी नाव चाहिए। कुछ यूजर्स ने इसे मुंबई की सच्ची भावना बताया। एक कमेंट में लिखा गया कि हर मुश्किल में भी हंसना यही है मुंबईकर होना। हालांकि, कई लोगों ने गंभीर मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर साल यही हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है।

मुंबई की पुरानी समस्या

अंधेरी, मारोल, मालाड, अंधेरी सबवे, कुरला और बांद्रा जैसे इलाके हर मॉनसून में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बार भी स्थिति लगभग वैसी ही है। मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में ही शहर में औसत से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में 24 घंटे में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

अय्याज अहमद कौन हैं?

अय्याज अहमद टीवी और वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा है। फिलहाल उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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