मुंबई को बारिश ने बनाया दरिया; नाव के साथ हुई एक्टर की एंट्री; वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

Viral News: भारी बारिश ने मुंबई को दरिया बना दिया है। सड़कें पानी से लबालब हैं, इस मुश्किल के बीच अभिनेता अय्याज अहमद ने अंधेरी वेस्ट के वीर देसाई रोड पर नाव से एंट्री मारकर सोशल मीडिया को हैंग कर दिया है।

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। सड़कें दरिया में बदल गई हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स आम नहीं खास है। टीवी और वेब सीरीज के मशहूर अभिनेता अय्याज अहमद ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वीर देसाई रोड पर घुटनों तक भरे पानी में नाव चलाकर ऐसी एंट्री मारी है कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। वायरल वीडियो में अय्याज अहमद बेहद रिलैक्स मुद्रा में नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। एक हाथ में छाता पकड़े हुए और दूसरे से नाव को आगे बढ़ाते हुए वे बिल्कुल सहज दिख रहे हैं।

बैकग्राउंड में 'Water too much' वाला फनी ऑडियो बज रहा है, जो वीडियो को और भी एंटरटेनिंग बना रहा है। वीडियो पर ओवरले किया गया टेक्स्ट 'Mumbaikar in Every Monsoon' देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जा रही है। अय्याज ने कैप्शन में लिखा है कि मॉनसून में भी तैयार रहना चाहिए। खुश हूं कि छाता साथ रख लिया था।

जमकर कमेंट कर रहे यूजर वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेट की लहर दौड़ गई। यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स पोस्ट किए। एक यूजर ने लिखा कि ये रही नई मुंबई रिक्शा! अब Ola-Uber को रेस्ट मिल जाएगा। वहीं, दूसरे ने कहा कि ऑफिस जाने के लिए परफेक्ट ट्रांसपोर्ट। बॉस को कहना कि लेट हो गया क्योंकि नाव की स्पीड कम थी।

वहीं, कई लोगों ने मांग की कि मुझे भी ऐसी नाव चाहिए। कुछ यूजर्स ने इसे मुंबई की सच्ची भावना बताया। एक कमेंट में लिखा गया कि हर मुश्किल में भी हंसना यही है मुंबईकर होना। हालांकि, कई लोगों ने गंभीर मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर साल यही हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है।

मुंबई की पुरानी समस्या अंधेरी, मारोल, मालाड, अंधेरी सबवे, कुरला और बांद्रा जैसे इलाके हर मॉनसून में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बार भी स्थिति लगभग वैसी ही है। मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के पहले सप्ताह में ही शहर में औसत से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में 24 घंटे में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।