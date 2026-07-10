असली सुपरहीरो देखा है क्या? दूसरे की जान बचाने के लिए खुद पटरी पर खुद गया ये शख्स- VIDEO

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक रेलवे गेटकीपर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तभी अचानक उसकी नजर रेलवे ट्रैक पड़ी… इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा।

स्पाइडरमैन, आयरनमैन और सुपरमैन की कहानियां तो आपने खूब पढ़ी होंगी। लेकिन ये सब महज कहानियां हैं और इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना-देना नहीं। पर क्या आपने कभी असल जिंदगी में जीते जागते सुपरहीरो को देखा है? जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को देख लोगों के मुंह से एक ही बात निकली थी है- असली सुपरहीरो। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रेलवे का कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना, ट्रेन की पटरी पर कूद जाता है, और फिर फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के आने से महज चंद सेकेंड पहले एक शख्स की जान बचा लेता है। लोग रेलवे गेटकीपर की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वीडियो कथित तौर पर तमिल नाडु के सर्कझि के पास का है। वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तेजी से वायरल होने लगा। करीब 26 सेकेंड के इस वीडियो में भयानक हादसा टलते हुए नजर आता है। वायरल वीडियो में रेलवे गेटकीपर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रेलवे ट्रैक पड़ी। एक शख्स, बेसुध होकर पटरी की तरफ जाने लगा और फिर पटरी पर ही चलने लगा। पटरी पर सामने से बेहद तेज रफ्तार में एक ट्रेन आ रही थी।

सुपरहीरो वाला एक्शन गेटकीपर ने जैसे ही यह नजारा देखा, उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। बिना सोचे-समझे वह पटरी की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि ट्रेन उस शख्स को अपनी चपेट में लेती, गेटकीपर ने फुर्ती से उसे पकड़ा और खींचकर ट्रैक से बाहर ले आया। इसके ठीक दो से तीन सेकंड के भीतर ही ट्रेन वहां से सनसनाती हुई गुजर गई। अगर थोड़ी सी भी देरी होती, तो एक दर्दनाक हादसा होना तय था।

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन सोशल मीडिया पर लोग रेलवे कर्मचारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग गेटकीपर की सूझबूझ और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर तो उसे अवॉर्ड देने की बात भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "उसने कितनी बहादुरी दिखाई। ऐसी स्थिति में मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और फिर ऐसा नजारा देखता जिसे मैं कभी नहीं भूलता। कुछ लोग आश्चर्यचकित करते हैं। उस शख्स को सलाम।”