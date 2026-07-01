वाशिंग मशीन में डाला, स्प्रे मारा और बाथरूम में... बेंगलुरु के डेकेयर में मासूमों के साथ हैवानियत
Viral News: आईटी दिग्गज कंपनी कैपजेमिनी के एचएएल परिसर स्थित डेकेयर सेंटर में दो-तीन साल के मासूम बच्चों के साथ कथित शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बेंगलुरु स्थित आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी कैपजेमिनी के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के परिसर में संचालित डेकेयर सेंटर में दो से तीन साल के नन्हे बच्चों के साथ कथित शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का बेहद हैरान करने वाला घटना घटी। वाट्सएप पर वायरल वीडियो में दर्ज क्रूर घटनाओं के बाद पुलिस ने पांच महिला देखभालकर्ताओं (दाइयों) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
वाट्सअप पर वीडियो वायरल
दरअसल, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि देखभालकर्ताएं बच्चों को रोने या हंगामा करने पर बुरी तरह डराती-धमकाती हैं। आरोपों के अनुसार, दाइयों ने बच्चों को फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन में डालने, शौचालय पर जबरन बिठाने, शौचालय के जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी छिड़कने, बाथरूम में बंद करके रखने और चुप रहने के लिए लगातार धमकियां देने जैसी हरकतें करती हैं। वायरल वीडियो के आधार पर बताया गया कि इन घटनाओं से बच्चे बुरी तरह रोते रहते हैं और हर समय घबराए हुए नजर आते हैं।
वीडियो वायरल होते ही ऐक्शन में पुलिस
पुलिस के अनुसार, यह डेकेयर सेंटर आईटी कंपनी के कर्मचारियों के लिए संचालित किया जाता है। बताया गया कि जहां सुबह काम पर जाते समय माता-पिता अपने छोटे बच्चों को छोड़कर जाते हैं और शाम को वापस लौटने पर पर घर ले आते हैं। ऐसे संवेदनशील केंद्र में इस तरह की क्रूरता का खुलासा होने के बाद पूरे बेंगलुरु में आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि मामला सोमवार को तब सामने आया जब कथित दुर्व्यवहार का वीडियो वाट्सएप पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो देखते ही कई अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चाइल्ड हेल्पलाइन को घटना की सूचना दी। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
पांच दाइयों पर एफआईआर
पुलिस ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की विभिन्न धाराओं के तहत पांचों महिला देखभालकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम लोग वीडियो की फोरेंसिक जांच करा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस सेंटर में और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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