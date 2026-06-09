34वें महले पर खरीदा फ्लैट, सच्चाई पता चली तो पैरों तले से खिसक गई जमीन; कोर्ट में भी फंसा पेच
चीन के एक शख्स ने बिल्डर से इमारत के 34वें महले पर फ्लैट खरीदा। जब फ्लैट के पजेशन का नंबर आया तो पता चला कि इमारत ही 32 मंजिल की है। वह बिल्डर को एडवांस पैसे भी दे चुका था। अब अदालत में पेच फंसा हुआ है।
शहर में अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। बढ़ती आबादी की वजह से जमीनें तो बची नहीं हैं। ऐसे में लोग हाइराइज इमारतों में आलीशान फ्लैट खरीदते हैं। चीन के एक शख्स ने फ्लैट खरीदने में ऐसी भूल कर दी सच्चाई समाने आने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इमारत में उसने 24वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदा था वह बिल्डिंग केवल 32 मंजिल की ही निकली।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जियान के पास के गांव में रहने वाले शेन नाम के शख्स ने 2013 में एक अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था। सालों बाद उन्हें पता चला कि उस बिल्डिंग में ऐसा कोई फ्लैट बनाया ही नहीं गया है। इस फ्लैट की कीमत 2646 युआन प्रति वर्ग मीटर यानी कुल करीब 33 लाख रुपये थी। यह इमारत शहर से ही सटी गांव की जमीन पर बनाया गया था। ऐसे में यह निर्माण भी नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। ऐसे में सरकार से कोई परमीशन भी नहीं ली गई थी।
आम तौर पर चीन में इस तरह की इमारतें बिना आधिकारिक अनुमति के ही बना दी जाती हैं और सस्ती कीमतों में फ्लैट बेच दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह के फ्रॉड की गुंजाइश बनी ही रहती है। वैध तरीके से इन फ्लैट्स को ना तो बेचा जा सकता है और न ही चीन के प्रॉपर्टी लॉ के तहत कोई धोखाधड़ी का मुकदमा किया जा सकात है। बस सस्ती कीमतों की वजह से लोग इन फ्लैट्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
2013 में शेन ने फ्लैट के लिे 117,700 युआन यानी करीब 16 लाख रुपये की कीमत चुकाई थी। डिवेलपर ने वादा किया था कि जल्द ही सरकार से इसकी अनुमति भी मिल जाएगी। हालांकि बिल्डर को कोई भी आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। बिल्डर ने बताया था कि 2015 में ही फ्लैट की पजेशन दे दी जाएगी। हालांकि इसके बनने में देर लग गई। 2017 में बिल्डर ने बताया कि इमारत में केवल 32 मंजिल बनाई जा सकती हैं। बिल्डर ने कहा कि कुछ और पैसे देकर वह 32वें महले पर फ्लैट ले सकते हैं। शेन के पास उस समय पैसों की कमी थी। दो महीने के अंदर ही बिल्डर ने सारे फ्लैट दूसरे खरीदारों को बेच दिए।
शेन ने बिल्डर से अपने फ्लैट का रिफंड मांगा तो वह मुकर गया। बिल्डर ने कहा कि उसके पास पैसों की कमी है और इसलिए सारा पैसा नहं लौटा सकता। थोड़ा-थोड़ा करके बिल्डर ने कुछ पैसे शेन को लौटाए। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बिल्डर को ब्याज सहित पैसे वापस करने का आदेश दे दिया। शेन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें अपना पैसा नहीं मिला है। अब बिल्डर के नाम पर ना तो कोई प्रॉपर्टी है और ना ही प्रॉपर्टी बेचने का कोई दस्तावेज। शेन के पास भी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई कागज नहीं है। ऐसे में वह उपरी कोर्ट में भी दावा नहीं कर पा रहे हैं। फ्लैट की कीमत देने के एक दशक बाद भी शेन बेघर ही हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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