Public enraged over Amitabh Bachchan misbehavior on KBC parents reprimanded

ऐसे मां-बाप...; अमिताभ बच्चन से भरे शो में बच्चे ने की बदतमीजी, भड़की जनता ने पैरेंट्स को सुनाया

कौन बनेगा करोड़पति के शो का वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल की जनता एक ओर जहां इशित को निशाना बना रही। वहीं, उनके माता-पिता की परवरिश पर भी सवाल उठा रही है। जबकि, अमिताभ बच्चन की सहनशीलता की तारीफ हो रही है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:31 PM
ऐसे मां-बाप...; अमिताभ बच्चन से भरे शो में बच्चे ने की बदतमीजी, भड़की जनता ने पैरेंट्स को सुनाया

KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति के 17वें संस्करण में एक मेहमान ने होस्ट और महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर सभी दर्शकों तक को हैरत में डाल दिया। मेहमान 5वीं क्लास में पढ़ने वाला इशित भट्ट नाम का एक बच्चा था। यह बच्चा अपनी होशियारी नहीं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस और बदतमीजी के कारण लोगों के निशाने पर आ गया। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ इशित ही नहीं, उसके माता-पिता को भी निशाने पर ले रहे हैं।

क्या था मामला

दरअसल, इशित शो में पहुंचे और हॉट सीट पर बैठे थे। यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने सदी के महानायक कहे जाने वाले बच्चन से इस तरह से बात की, जो सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आई। वह बच्चन को कभी बीच में टोकते, कभी ऑप्शन सुने बगैर जवाब दे देते। इतना ही नहीं कई मौकों पर तो उन्होंने होस्ट को बातें छोड़कर आगे सवाल पूछने तक की सलाह दे डाली।

सोशल की जनता माता-पिता पर भड़की

वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल की जनता एक ओर जहां इशित को निशाना बना रही। वहीं, उनके माता-पिता की परवरिश पर भी सवाल उठा रही है। जबकि, अमिताभ बच्चन की सहनशीलता की तारीफ हो रही है। एक कमेंट के अनुसार, 'उसके माता-पिता इस बर्ताव को इतने गर्व से देख रहे हैं...। ऐसे माता पिता को शर्म आनी चाहिए।'

रुग्गा नाम के यूजर लिखते हैं, 'अमिताभ बच्चन जी ने क्या सहनशीलता दिखाई है। मैं इसे इतनी बुरी तरह डांटता कि यह जीवनभर याद रखता। बहुत ही खराब बर्ताव वाला बच्चा है। खराब परवरिश हुई है।' विक्कू वोरा लिखते है, 'मैं भी समझ सकता हूं कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने खुद को कैसे रोका होगा, मैं होता तो सीधा जूता उतार के मारता, बदतमीज बच्चा, क्या संस्कार दे रहे हैं आज कल के मां बाप।'

एक यूजर ने वीडियो देखकर एक्स पर कमेंट किया, 'अगर यह जीत जाता, तो मैं केबीसी देखना छोड़ देता।' गगन चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, 'घर जाकर मां बाप ने कूटा होगा।' उत्कर्ष राज पीयूष लिखते हैं, 'बच्चा चाहे कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो, कम से कम बड़े लोगों से बात करने की तमीज होनी चाहिए।'

एक यूजर ने लिखा, 'हमारे समाज और पैरेंट्स के साथ यही दिक्कत है। उन्हें लगता है कि किताबी ज्ञान ही बहुत है। वो पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चहाते हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। कोई भी दया या नैतिकता नहीं सिखाता।'

Kaun Banega Crorepati Kbc

