'यह 15 काम केवल भारत में कर सकती हूं', पोलिश महिला ने शेयर की अपनी आदतों की लिस्ट

भारत में रहने वाली एक पोलैंड की महिला ने अपने अनुभव के आधार पर उन 15 आदतों को शेयर किया है, जिसे वह केवल भारत में ही कर सकती है। उसने कहा कि भारत का सांस्कृतिक वातावरण कुछ अलग ही है।

किसी देश में जाने पर आप वहां की आदतों को अपनाने लगते हैं। हमारा देश भारत, तो ऐसी जगह है, जहां पर लोग अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए ही आते हैं। कई बार वह यहीं के समाज में रच बस भी जाते हैं। आधुनिकता के दौर में अब विदेशी लोग अब भारत को लेकर अपने अनुभवों को प्रति ज्यादा जागरुक हो गए हैं। ऐसे ही भारत में कुछ वक्त बिताने वाली पोलिश महिला ने अपने अनुभवों को साझा किया है। उसने उन 15 आदतों के बारे में बताया है, जो वह केवल भारत में कर सकती है।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर डोमिनिका पटालास कालरा के नाम से शेयर की गई इस पोस्ट में उन 15 आदतों की लिस्ट भी जारी की गई है। उसने बताया कि पहले जब वह भारत आई थी, तो यहां की सांस्कृतिक बातों को देखकर उसका मन अजीब हो गया था। लेकिन जैसे-जैसे उसने यहां पर वक्त गुजारा। उसे भारत की बातों से प्यार हो गया। इसके साथ ही उसने कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत की, जिन्हें वह केवल भारत में ही करना पसंद करती है।

आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में... 1. भारत में कहीं भी हाइजीन का ध्यान दिए बिना खाना खा सकते हैं।

2.ऑटो में दो 30 सेकेंड की पहचान के साथ किसी भी ड्राइवर के साथ बैठ सकते हैं।

3. ट्रैफिक पर ज्यादा ध्यान दिए बिना पैदल यात्रियों के साथ रोड क्रॉस कर सकते हैं।

4. रोड साइड किसी भी चाय की दुकान से चाय पी सकते हैं

5. किसी भी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछकर आगे जा सकते हैं।

6. बिना सोचे समझे किसी के भी घर में जा सकती हूं।

7. कोई भी अनजान आंटी मेरे करियर, शादी और वजन पर कमेंट कर सकती है।

8. बहुत तीखा खाने के बाद भी कह सकती हूं कि यह ज्यादा तीखा नहीं है।

9. ऑटो, बस ट्रेन में दबकर बैठ सकती हूं। इनमें कई बार पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज नहीं होती।

10. आधी रात में खाना खा सकती हूं और इसे पूरी तरह से सामान्य बता सकती हूं।

11. एक ऐसी शादी में जा सकती हूं, जहां पर मैं ज्यादातर किसी को नहीं जानती हूं।

12. पड़ोसी से खाना ले सकती हूं। क्योंकि अगर मना कर दिया, तो यह उनका अपमान होगा।

13. भारत में मैं किसी को भी भैया,दीदी,अंकल आंटी कह सकती हूं।

14. सड़क किनारे किसी चाय की दुकान पर घंटों बैठ सकती हूं।

15. ज्यादा दूर होने पर भी कह सकती हूं कि अरे मैं बस पांच मिनिट में आई।

इसके बाद डोमिनिका ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में लिखा कि भारत में नियम और कायदे बड़े ही अलग हैं।

डोमिनिका के इस पोस्ट पर सोशल मीडया यूजर्स ने भी अपने-अपने हिसाब से कमेंट किया। एक यूजर ने कमेंट किया, "आखिरी वाली बात तो बिल्कुल सच है।"

एक और यूजर ने लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि आपने भारत के अपनापन भरे व्यवहार का अनुभव किया है।"

एक तीसरे यूजर ने कहा, "और भी बहुत सी बातें हैं।"