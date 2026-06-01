Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्यार के लिए पार कर गया सरहद, PoK क्रॉस कर माशूका से मिलने पहुंचा; जीशान की लव स्टोरी पूरी फिल्मी

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर की रहने वाली इरम बानो नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

प्यार के लिए पार कर गया सरहद, PoK क्रॉस कर माशूका से मिलने पहुंचा; जीशान की लव स्टोरी पूरी फिल्मी

प्यार में सरहद की भी परवाह ना करने वाले आशिकों की कहानी आपने अब तक फिल्मों में ही देखी होगी। फिल्म के हीरो को दुश्मन मुल्क की लड़की से प्यार हो जाए और फिर वह उससे मिलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, ऐसा आपने कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन हाल ही में यह वाकया सच होता दिखा जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक शख्स ने एक ऐसा ही कारनामा किया है। सोशल मीडिया से शुरू हुए प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि यह 22 वर्षीय युवक LoC पार कर भारत की तरफ आ गया। हालांकि उसका सपना रास्ते में ही टूट गया। भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों ने उसे सीमा पार करते ही दबोच लिया।

घटना बीते रविवार की है। उरी के सिलीकोट इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने सुबह करीब साढ़े बजे बजे सीमा पार से एक संदिग्ध हलचल देखी। जैसे ही जीशान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर भारतीय क्षेत्र में कदम रखा जवानों ने उसे चारों तरफ से घेरकर हिरासत में ले लिया।

ये भी पढ़ें:LoC से सटे PoK में आतंकी लॉन्च पैड अब भी मौजूद; ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे कई नष्ट

मुजफ्फराबाद का है जीशान

इस आशिक की पहचान PoK के मुजफ्फराबाद के जीशान अहमद मीर के रूप में हुई है। जीशान के पास से एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों की पूछताछ में जीशान ने बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर की रहने वाली इरम बानो नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अपनी उसी ‘गर्लफ्रेंड' से मिलने के लिए उसने उरी बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला लिया।

ये भी पढ़ें:LoC पर PAK की नापाक हरकत, कैमरे लगाते समय की गोलीबारी; भारत का कड़ा जवाब

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों में जीशान के दावों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा उरी की स्थानीय महिला इरम बानो को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों के मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री और डिजिटल डेटा को खंगाला जा रहा है ताकि यह साफ हो सके कि यह सिर्फ प्यार का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं छिपी है।

ये भी पढ़ें:पादरी से मिलने को LoC पार कर पाकिस्तान पहुंच गई सुनीता, ऑनलाइन हुई थी पहचान

उरी में 3 कश्मीरी युवकों की घुसपैठ नाकाम

इस बीच उरी सेक्टर में शनिवार देर रात सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। यहां भारत से PoK की तरफ भागने की कोशिश कर रहे 3 स्थानीय युवकों को जवानों ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक सेना को खुफिया इनपुट मिले थे कि सोपोर के रहने वाले तीन युवक हथलंगा-नांबला रास्ते से होते हुए नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में हैं। सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए एलओसी के पास ही तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान आदिल हुसैन डार, इशफाक अहमद और जाफर अहमद के रूप में हुई है। उनमें से एक, आदिल हुसैन डार टेरिटोरियल आर्मी का एक सस्पेंडेड जवान भी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।