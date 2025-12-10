Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ plane crashed into a car driving on a highway in Florida from behind shocking video of incident
हाईवे पर चल रही थी कार, पीछे से हवाई जहाज ने मार दी टक्कर; हैरान करने वाला वीडियो

हाईवे पर चल रही थी कार, पीछे से हवाई जहाज ने मार दी टक्कर; हैरान करने वाला वीडियो

संक्षेप:

विमान कार के ऊपर चढ़ गया और फिर कंक्रीट बैरियर पर रुक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सामान्य स्पीड से चल रही है, तभी पीछे से विमान नीचे उतरता है और उसके पहिए सीधे कार के पिछले हिस्से पर गिर पड़ते हैं।

Dec 10, 2025 10:53 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, फ्लोरिडा
share

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सोमवार शाम को एक ऐसी घटना घटी, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगी। इंटरस्टेट 95 (I-95) हाईवे पर सामान्य ट्रैफिक में एक कार चली जा रही थी, तभी पीछे से एक छोटा हवाई जहाज अचानक उतर आया और कार से टकरा गया। यह वीडियो पीछे चल रही कार के डैश कैम में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चमत्कारिक रूप से, इस हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना सोमवार शाम करीब 5:45 बजे ब्रेवर्ड काउंटी के कोकोआ इलाके में हुई। फ्लोरिडा हाईवे पैट्रोल (FHP) के अनुसार, एक बीचक्राफ्ट 55 मॉडल का छोटा विमान इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट पर मेरिट आइलैंड से उड़ा था। उड़ान के दौरान विमान के दोनों इंजनों में खराबी आ गई, जिससे पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने हाईवे को ही लैंडिंग स्ट्रिप बना लिया, लेकिन विमान के लैंडिंग गियर ने साउथबाउंड लेन में चल रही एक 2023 टोयोटा कैमरी से जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान कार के ऊपर चढ़ गया और फिर कंक्रीट बैरियर पर रुक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सामान्य स्पीड से चल रही है, तभी पीछे से विमान नीचे उतरता है और उसके पहिए सीधे कार के पिछले हिस्से पर गिर पड़ते हैं। टक्कर के बाद कार रुक जाती है, जबकि विमान सड़क पर फिसलता हुआ रुक जाता है। यह वीडियो जेम्स कॉफी नामक एक ड्राइवर के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ, जो टकराई गई कार के ठीक पीछे चल रहे थे। जेम्स और उनके बेटे पीटर ने बताया- हम सिर्फ तीन सेकंड दूर थे। अगर हम थोड़ा और करीब होते, तो शायद हमारी कार भी चपेट में आ जाती। पीटर ने कहा- मैंने सोचा कि विमान शायद बगल में उतरेगा, लेकिन अचानक पहिया कार पर ही गिर पड़ा।

कार चला रही 57 वर्षीय महिला मेलबर्न निवासी हैं। उनको मामूली चोटें आईं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विमान में मौजूद 27 वर्षीय पायलट (ओर्लैंडो निवासी) और उनका 27 वर्षीय यात्री (टेम्पल टेरेस निवासी) बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। ब्रेवर्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार, घटनास्थल पर दो सेंट्रल फ्लोरिडा के पादरी भी पहुंचे, जिन्होंने घायल महिला की मदद की।

हादसे के बाद I-95 के साउथबाउंड और नॉर्थबाउंड लेन ब्लॉक हो गए, जिससे शाम के रश आवर में ट्रैफिक जाम लग गया। कुछ घंटों बाद ही लेन फिर से खोल दिए गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि पायलट ने इंजन की समस्या की सूचना दी थी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें फ्लाइट ट्रैक डेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और पायलट के लाइसेंस की जांच की जाएगी। FHP भी अलग से जांच कर रही है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।