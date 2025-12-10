हाईवे पर चल रही थी कार, पीछे से हवाई जहाज ने मार दी टक्कर; हैरान करने वाला वीडियो
विमान कार के ऊपर चढ़ गया और फिर कंक्रीट बैरियर पर रुक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सामान्य स्पीड से चल रही है, तभी पीछे से विमान नीचे उतरता है और उसके पहिए सीधे कार के पिछले हिस्से पर गिर पड़ते हैं।
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सोमवार शाम को एक ऐसी घटना घटी, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगी। इंटरस्टेट 95 (I-95) हाईवे पर सामान्य ट्रैफिक में एक कार चली जा रही थी, तभी पीछे से एक छोटा हवाई जहाज अचानक उतर आया और कार से टकरा गया। यह वीडियो पीछे चल रही कार के डैश कैम में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चमत्कारिक रूप से, इस हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया।
घटना सोमवार शाम करीब 5:45 बजे ब्रेवर्ड काउंटी के कोकोआ इलाके में हुई। फ्लोरिडा हाईवे पैट्रोल (FHP) के अनुसार, एक बीचक्राफ्ट 55 मॉडल का छोटा विमान इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट पर मेरिट आइलैंड से उड़ा था। उड़ान के दौरान विमान के दोनों इंजनों में खराबी आ गई, जिससे पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने हाईवे को ही लैंडिंग स्ट्रिप बना लिया, लेकिन विमान के लैंडिंग गियर ने साउथबाउंड लेन में चल रही एक 2023 टोयोटा कैमरी से जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान कार के ऊपर चढ़ गया और फिर कंक्रीट बैरियर पर रुक गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सामान्य स्पीड से चल रही है, तभी पीछे से विमान नीचे उतरता है और उसके पहिए सीधे कार के पिछले हिस्से पर गिर पड़ते हैं। टक्कर के बाद कार रुक जाती है, जबकि विमान सड़क पर फिसलता हुआ रुक जाता है। यह वीडियो जेम्स कॉफी नामक एक ड्राइवर के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ, जो टकराई गई कार के ठीक पीछे चल रहे थे। जेम्स और उनके बेटे पीटर ने बताया- हम सिर्फ तीन सेकंड दूर थे। अगर हम थोड़ा और करीब होते, तो शायद हमारी कार भी चपेट में आ जाती। पीटर ने कहा- मैंने सोचा कि विमान शायद बगल में उतरेगा, लेकिन अचानक पहिया कार पर ही गिर पड़ा।
कार चला रही 57 वर्षीय महिला मेलबर्न निवासी हैं। उनको मामूली चोटें आईं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। विमान में मौजूद 27 वर्षीय पायलट (ओर्लैंडो निवासी) और उनका 27 वर्षीय यात्री (टेम्पल टेरेस निवासी) बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। ब्रेवर्ड काउंटी फायर रेस्क्यू के अनुसार, घटनास्थल पर दो सेंट्रल फ्लोरिडा के पादरी भी पहुंचे, जिन्होंने घायल महिला की मदद की।
हादसे के बाद I-95 के साउथबाउंड और नॉर्थबाउंड लेन ब्लॉक हो गए, जिससे शाम के रश आवर में ट्रैफिक जाम लग गया। कुछ घंटों बाद ही लेन फिर से खोल दिए गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि पायलट ने इंजन की समस्या की सूचना दी थी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें फ्लाइट ट्रैक डेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और पायलट के लाइसेंस की जांच की जाएगी। FHP भी अलग से जांच कर रही है।
