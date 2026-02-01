Video: फ्लाइट में उतारे कपड़े, क्रू पर चिल्लाया... फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान

संक्षेप: Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक फ्लाइट का है, जिसमें एक यात्री अजीब हरकतें करता दिख रहा है। उसकी इन हरकतों के कारण फ्लाइट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक फ्लाइट का है, जिसमें एक यात्री अजीब हरकतें करता दिख रहा है। उसकी इन हरकतों के कारण फ्लाइट को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह पूरा मामला थाईलैंड जा रही एयरएशिया फ्लाइट का है। एक रूसी भाषी यात्री ने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवियर में रहकर विमान से कूदने की कोशिश की।

बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार ( 29 जनवरी ) को हुई। फ्लाइट न्हा ट्रांग (वियतनाम) से उड़ान भरने के बाद करीब एक घंटे 40 मिनट की देरी के साथ प्रभावित हुई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री फ्लाइट क्रू को धमकाता हुआ और अजीब हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो में वह आक्रामक तरीके से चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे मत छुओ।

काले रंग के अंडरवियर में वह व्यक्ति लगातार बड़बड़ाता रहा और एक बार तो उसने केबिन क्रू को विमान का निकास द्वार खोलने का आदेश भी दे दिया। क्रू सदस्यों और अन्य यात्रियों ने स्थिति को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति विमान से उतरने पर अड़ा रहा। वायरल वीडियो में वह रूसी भाषा में चिल्लाते हुए कह रहा है कि क्या तुम फ्लाइट अटेंडेंट को बता सकते हो कि वे दरवाजा खोलें? क्या वे चाहते हैं कि हम यहीं मर जाएं?

डेली मेल के हवाले से एक यात्री ने बताया कि रूसी व्यक्ति ने विमान में एक अन्य यात्री से मुलाकात की और उसके बाद उसका व्यवहार अजीब हो गया। एक अन्य यात्री ने कहा कि कपड़े उतारने से पहले वह बार-बार शौचालय जा रहा था और बेचैन नजर आ रहा था। विमान के लैंड करने और रुकने के बाद उसने कथित तौर पर हवाई अड्डे की सीढ़ियां लगने से पहले ही जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की और रनवे पर कूद गया।