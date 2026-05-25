हवा में उड़ते विमान से टकरा गई पैराग्लाइडर, मौत थी करीब, फिर…; रूह कंपा देगी ये VIDEO

हवाई जहाज की टक्कर लगते ही पैराशूट बीच से दो हिस्सों में पूरी तरह फट गया। पैराशूट फटते ही सबरीना हवा में तेजी से गोल-गोल घूमने लगीं और रॉकेट की रफ्तार से जमीन की तरफ गिरने लगीं।

जाको राखे साइयां, मारि सकै ना कोय। यानी जिसकी रक्षा खुद ऊपर वाला करता है, उसे मार पाना असंभव है। यह दोहा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आपने असल जिंदगी में इसे सच होते हुए देखा है? हाल ही में ऑस्ट्रिया के आसमानों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इस दोहे को पूरी तरह साबित करता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आल्प्स की खूबसूरत पहाड़ियों के ऊपर उड़ान भर रही एक महिला पैराग्लाइडर अचानक एक छोटे विमान से टकरा गई। इस टक्कर में पैराग्लाइडर का पैराशूट दो टुकड़ों में फट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह दिल दहला देने वाला वाकया उत्तरी ऑस्ट्रिया के मशहूर पैराग्लाइडिंग स्पॉट 'श्मिटनहोहे पर्वत' के पास बीते शनिवार को हुआ। आसमान में मौत और जिंदगी के बीच के चंद सेकेंड्स का यह पूरा खौफनाक मंजर महिला पैराग्लाइडर के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कैमरे में कैद हुआ खौफनाक पल साल्जबर्ग स्टेट पुलिस के अनुसार 44 वर्षीय सबरीना एक बेहद अनुभवी पैराग्लाइडर हैं। वे आसमान में रूटीन फ्लाइट कर रही थीं और उनके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था। तभी अचानक एक टूरिस्ट प्लेन उनके सिर के ठीक कुछ फीट ऊपर से इतनी तेजी से गुजरा कि विमान का प्रोपेलर उनके पैराशूट को चीरता हुआ निकल गया।

सामने आए फुटेज में साफ दिख रहा है कि हवाई जहाज की टक्कर लगते ही उनका पैराशूट बीच से दो हिस्सों में पूरी तरह फट गया। पैराशूट फटते ही सबरीना हवा में तेजी से गोल-गोल घूमने लगीं और ग्रैविटी की वजह से रॉकेट की रफ्तार से जमीन की तरफ गिरने लगीं। वीडियो में उनकी चीखें भी सुनी जा सकती हैं।

कैसे बची जान? सबरीना का पैराशूट जब पूरी तरह तबाह हो गया तब उनका वर्षों का अनुभव काम आया। जानकारी के मुताबिक नीचे गिरते हुए सबरीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी पीठ पर बंधे 'रिजर्व पैराशूट' की डोरी को खींचा। किस्मत अच्छी थी कि आखिरी चंद सेकेंड्स में उनका इमरजेंसी पैराशूट सही समय पर खुल गया और वे सुरक्षित जमीन पर लैंड करने में कामयाब रहीं।