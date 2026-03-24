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पाकिस्तान में 'धुरंधर 2' का खौफ, पकड़े जा रहे जासूस? वायरल वीडियो का सच जान लीजिए

Mar 24, 2026 02:51 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद पाकिस्तान में पुलिस द्वारा जासूसों की चेकिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानिए इस 'स्पाई अलर्ट' वाले दावे और कराची के इस पुराने वीडियो का पूरा सच। पढ़ें फैक्ट चेक।

पाकिस्तान में 'धुरंधर 2' का खौफ, पकड़े जा रहे जासूस? वायरल वीडियो का सच जान लीजिए

रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म 'धुरंधर 2' (धुरंधर द रिवेंज) के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद, इंटरनेट पर हमेशा की तरह अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। फिल्म में एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाई गई है जो पाकिस्तान के लियारी इलाके के खतरनाक अंडरवर्ल्ड में एंट्री करता है और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरता है। इस कहानी ने दर्शकों को तो रोमांचित किया ही है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर एक बड़ी गलतफहमी को भी जन्म दे दिया है।

क्या है पूरा मामला और अफवाहें?

फिल्म की अपार सफलता के तुरंत बाद, ऑनलाइन कई वीडियो तेजी से शेयर किए जाने लगे। इन वीडियोज के साथ यह दावा किया जाने लगा कि 'धुरंधर 2' की कहानी से अलर्ट होकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने अचानक सड़कों पर रैंडम चेकिंग तेज कर दी है। इंटरनेट पर एक खास वीडियो आग की तरह फैला। इसमें पुलिस को सड़क पर लोगों को रोककर चेकिंग करते देखा जा सकता है। वीडियो के एक हिस्से में पुलिस अधिकारी सड़क किनारे सो रहे एक बुजुर्ग का कंबल हटाकर उसे जगाते हैं और उसे छोड़ने से पहले उससे पूछताछ करते हैं।

वीडियो के साथ क्या दावा और सच्चई

सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'धुरंधर 2' के खौफ से जुड़ा एक ताजा 'पुलिस क्रैकडाउन' करार दे दिया। यह और भी अजीब है क्योंकि यह फिल्म पाकिस्तान में रिलीज तक नहीं हुई है। जब इन दावों की हकीकत खंगाली गई, तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली।

एक वीडियो में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को उठाकर उन्हें पुलिस कार में बिठाया जा रहा है। इस अभियान को लीड कर रहा व्यक्ति कहता है कि ये लोग रात में चोरी करते हैं और दिन में नशा करके सो जाते हैं। वह शख्स कहता है कि यह अभियान 24 सितंबर को चलाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि धुरंधर का पहला पार्ट पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुआ था।

ये वीडियो नए नहीं हैं। यह संभवतः कराची (विशेष रूप से लियारी इलाके) में चलाए गए किसी पुराने पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस तरह के चेकिंग वाले क्लिप्स वास्तव में 2025 के मध्य से ही इंटरनेट पर मौजूद हैं। यह कोई फिल्मी स्टाइल में जासूसों की तलाश नहीं थी, बल्कि पुलिस की एक चेकिंग की कार्रवाई थी।

मीम्स और इंटरनेट का रिएक्शन

भले ही वायरल वीडियो का फिल्म से कोई लेना-देना न हो, लेकिन इंटरनेट की जनता ने इस मौके पर खूब मजे लिए हैं। कमेंट सेक्शन में मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग मजाक में लिख रहे हैं कि वीडियो में दिखने वाला कोई भी शख्स अंडरकवर जासूस हो सकता है- यहां तक कि खुद पूछताछ करने वाले पुलिस वाले भी! मजेदार बात यह है कि जासूसों पर बनी एक फिल्म ने ऑनलाइन दुनिया में भ्रम का अपना ही एक अलग जाल बुन लिया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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