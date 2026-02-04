Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistanis troll Asim Munir Shehbaz Sharif over India US trade deal
जी हुजूरी के बाद भी पाक को कुछ ना मिला, भारत-US ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने मुनीर को कर दिया ट्रोल

संक्षेप:

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा की थी। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए प्रभावी शुल्क को 50 फीसदी से हटाकर 18 फीसदी कर देगा।

Feb 04, 2026 07:50 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस डील से भारत को बंपर फायदा होने जा रहा है, जहां अमेरिका अब भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैरिफ ही लगाएगा। खास बात यह है कि इस समझौते के लिए भारत ने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया है। इसे लेकर अब पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल हो रहा है। पाकिस्तानी खुद अपने सैन्य चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं।

पाकिस्तानी यह कहकर अपनी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं कि भारत ने पाक की तरह ना तो खुद के जमीर को बेच कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी की, और ना ही भारत अपनी शर्तों से पीछे हटा। पाकिस्तान के लोगों ने यह तक कह दिया कि ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल वाला बर्ताव किया।

मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी

एक पाकिस्तानी यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुनीर की रोती हुई तस्वीर को शेयर कर लिखा, “डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के साथ उस रखैल जैसा बर्ताव किया है जिससे सभी अवैध और गंदे काम करवाए जाते हैं और जब कुछ देने या लेने का समय आता है, तो कहा जाता है कि मैं अपने परिवार के फैसले का पालन करने के लिए मजबूर हूं। मुझे भूल जाओ।”

'बिना झुके, बिना नोबेल मांगे…'

एक अन्य यूजर जुबैर ने लिखा, “तो इस सरकार द्वारा ट्रंप को खुश करने की इतनी कोशिशों के बाद, यहां तक कि इजरायल शांति बोर्ड के लिए सेना भेजने की बात मानने के बाद भी पाकिस्तान पर 19 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगा दिए गए, जबकि भारत पर अब अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाए हैं। शानदार विदेश नीति की उपलब्धि!" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “पिछले 6 महीनों में भारत ने यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, और अब ट्रंप टैरिफ को भी 18% तक कम करवा लिया। यह सब किसी के सामने झुके बिना या किसी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए बिना।”

फोटो खिंचवाना बेकार

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा। PTI के पूर्व मंत्री हम्माद अजहर ने कहा कि आधुनिक युग में विदेश नीति दिखावे या निजी रिश्तों के बारे में नहीं है। यह आर्थिक ताकत, टैरिफ और बाजार तक पहुंच का फायदा उठाने के बारे में है। भारत के EU और अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते इस बात को साबित करते हैं। चापलूसी और फोटो खिंचवाना बेकार है।"

लेखक के बारे में

