गाजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान की भागीदारी पर भारत को दिक्कत? वायरल वीडियो का फैक्ट चेक

संक्षेप:

यह वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा हैंडल्स की ओर से फैलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ाना है। PIB फैक्ट चेक ने इसकी जांच की और इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है।

Jan 24, 2026 11:22 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गाजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान की भागीदारी का विरोध करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि जनरल द्विवेदी ने कहा, 'हम पाकिस्तान को इसमें शामिल करने का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि पाकिस्तान गाजा और हमास का समर्थन करेगा। यह इजरायल के खिलाफ होगा, इसलिए गाजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना जरूरी है। हमें डर है कि पाकिस्तान भविष्य में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कश्मीर मुद्दे पर हमारी सीमाओं पर समस्या पैदा कर सकता है।' मगर, यह बात पूरी तरह से गलत है।

यह वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा हैंडल्स की ओर से फैलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ाना है। PIB फैक्ट चेक ने इसकी जांच की और इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है। मूल वीडियो में जनरल द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यह घटना डिजिटल युग में फेक न्यूज की बढ़ती समस्या को उजागर करती है, जहां AI तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है। PIB फैक्ट चेक की रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो AI तकनीक से एडिट किया गया है। मूल क्लिप में जनरल द्विवेदी किसी अन्य संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन इसे तोड़-मरोड़ कर पाकिस्तान विरोधी संदेश में बदल दिया गया।

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई

PIB ने मूल वीडियो का लिंक साझा किया है, जहां स्पष्ट है कि कोई ऐसा विवादास्पद बयान नहीं है। रक्षा मंत्रालय और सेना के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की कि जनरल द्विवेदी ने गाजा या पाकिस्तान संबंधी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। यह प्रोपेगैंडा विशेष रूप से पाकिस्तानी हैंडल्स से शुरू हुआ, जो उर्दू में पोस्ट के साथ फैलाया गया। PIB ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी सामग्री को शेयर करने से पहले सत्यापन करें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है। डीपफेक की बढ़ती घटनाएं सरकार को सतर्क कर रही हैं और साइबर सुरक्षा एजेंसियां ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। इसलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
