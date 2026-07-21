ओ तेरी...! दुनिया चांद पर जा रही और पाकिस्तान साइकिल एंबुलेंस बना रहा, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे

Pakistan Cycle Ambulance: दुनिया चांद पर कॉलोनी बसाने और मंगल मिशन की तैयारी में जुटी है, उसी समय पाकिस्तान का कराची साइकिल एंबुलेंस चला रहा है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है...

दुनिया जब चांद पर बस्तियां बसाने और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुटी हुई है, उसी समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची साइकिल एंबुलेंस चला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरे देश को ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना बना दिया है। पैडल से चलने वाली इस इमरजेंसी सर्विस को देखकर यूजर्स ने इसे उड़ने वाले ICU, एयर एंबुलेंस और ड्रोन-बेस्ड हेल्थकेयर से तुलना करते हुए तंज कस रहे हैं।

कैसी है यह साइकिल एंबुलेंस? हर साइकिल खासतौर पर तैयार की गई माउंटेन बाइक है, जिसमें जरूरी इमरजेंसी उपकरण मौजूद होते हैं जैसे...

फर्स्ट-एड किट

ऑक्सीजन मास्क और सिलिंडर

नेबुलाइजर

ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग मशीन

अन्य बेसिक लाइफ-सेविंग सामग्री बताया जाता है कि ट्रेंड रेस्पॉन्डर्स इन साइकिलों पर तेजी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तुरंत प्रारंभिक उपचार शुरू करते हैं और स्टैंडर्ड एंबुलेंस के आने तक मरीज को स्थिर हालत में रखते हैं।

महिलाओं की भूमिका खास बताया जा रहा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की एक और महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसे मुख्य रूप से प्रशिक्षित महिला वॉलंटियर्स चला रही हैं। इससे न सिर्फ इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है, बल्कि बचाव और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों में हजारों मीम्स और कमेंट्स बन गए। एक यूजर ने लिखा कि जब दुनिया उड़ने वाले ICU बना रही है, कराची साइकिल एंबुलेंस ला रहा है। वहीं, दूसरे ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी साइकिल एंबुलेंस से पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या इन्वेंशन है भाई! इंसानियत के लिए पाकिस्तान का यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कई पोस्ट्स में झूठा दावा भी किया गया कि कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने हाल ही में यह सेवा शुरू की है।

हकीकत क्या है? दरअसल, साइकिल एंबुलेंस की यह पहल नई नहीं है। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज (SIEHS-1122), जिसे आमतौर पर रेस्क्यू 1122 के नाम से जाना जाता है, ने मई 2025 में कराची में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह सेवा शहर की उस बड़ी समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई थी, जहां भारी ट्रैफिक जाम और तंग गलियों की वजह से सामान्य एंबुलेंस को मरीज तक पहुंचने में 20-30 मिनट या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है।