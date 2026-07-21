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ओ तेरी...! दुनिया चांद पर जा रही और पाकिस्तान साइकिल एंबुलेंस बना रहा, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, कराची
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Pakistan Cycle Ambulance: दुनिया चांद पर कॉलोनी बसाने और मंगल मिशन की तैयारी में जुटी है, उसी समय पाकिस्तान का कराची साइकिल एंबुलेंस चला रहा है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है...

दुनिया जब चांद पर बस्तियां बसाने और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुटी हुई है, उसी समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची साइकिल एंबुलेंस चला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरे देश को ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना बना दिया है। पैडल से चलने वाली इस इमरजेंसी सर्विस को देखकर यूजर्स ने इसे उड़ने वाले ICU, एयर एंबुलेंस और ड्रोन-बेस्ड हेल्थकेयर से तुलना करते हुए तंज कस रहे हैं।

कैसी है यह साइकिल एंबुलेंस?

हर साइकिल खासतौर पर तैयार की गई माउंटेन बाइक है, जिसमें जरूरी इमरजेंसी उपकरण मौजूद होते हैं जैसे...

  • फर्स्ट-एड किट
  • ऑक्सीजन मास्क और सिलिंडर
  • नेबुलाइजर
  • ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग मशीन
  • अन्य बेसिक लाइफ-सेविंग सामग्री

बताया जाता है कि ट्रेंड रेस्पॉन्डर्स इन साइकिलों पर तेजी से घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तुरंत प्रारंभिक उपचार शुरू करते हैं और स्टैंडर्ड एंबुलेंस के आने तक मरीज को स्थिर हालत में रखते हैं।

महिलाओं की भूमिका खास

बताया जा रहा है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की एक और महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसे मुख्य रूप से प्रशिक्षित महिला वॉलंटियर्स चला रही हैं। इससे न सिर्फ इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है, बल्कि बचाव और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मीम्स और कमेंट्स की बाढ़

वीडियो के वायरल होने के कुछ ही घंटों में हजारों मीम्स और कमेंट्स बन गए। एक यूजर ने लिखा कि जब दुनिया उड़ने वाले ICU बना रही है, कराची साइकिल एंबुलेंस ला रहा है। वहीं, दूसरे ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी साइकिल एंबुलेंस से पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या इन्वेंशन है भाई! इंसानियत के लिए पाकिस्तान का यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कई पोस्ट्स में झूठा दावा भी किया गया कि कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने हाल ही में यह सेवा शुरू की है।

हकीकत क्या है?

दरअसल, साइकिल एंबुलेंस की यह पहल नई नहीं है। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज (SIEHS-1122), जिसे आमतौर पर रेस्क्यू 1122 के नाम से जाना जाता है, ने मई 2025 में कराची में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह सेवा शहर की उस बड़ी समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई थी, जहां भारी ट्रैफिक जाम और तंग गलियों की वजह से सामान्य एंबुलेंस को मरीज तक पहुंचने में 20-30 मिनट या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है।

ट्रोलिंग के बीच सपोर्ट

हालांकि सोशल मीडिया पर इस पहल का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों ने इसके सपोर्ट में भी उतर गया है। लोगों का कहना है कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों और तंग गलियों में यह एक बेहद व्यावहारिक और कम लागत वाला समाधान है। वे तर्क देते हैं कि पूरी एंबुलेंस के मुकाबले हल्की और तेज साइकिल अक्सर मरीज तक पहले पहुंच सकती है, जिससे कीमती समय बचता है और कई जानें बचाई जा सकती हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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