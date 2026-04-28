ऐप से 45000, ऑफलाइन में सिर्फ 12 हजार की कमाई; नोएडा की हाउस हेल्प ने बताई कड़वी सच्चाई

ऑफलाइन काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें मोबाइल या इंटरनेट की इतनी जानकारी नहीं है और इसीलिए वे पीछे रह गई हैं। वहीं उनके मुताबिक ऑनलाइन वैसा ही काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं।

इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही देश में गिग प्लेटफॉर्म और ऐप बेस्ड सर्विसेज की बाढ़ आ गई है। मेकअप से लेकर कुकिंग तक, आज इंटरनेट पर हर तरह की सर्विसेज आसानी से उपलब्ध है और लोग मिनटों में ऑनलाइन बुकिंग कर इनका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि लोगों को इन ऐप्स ने जितनी सहूलियत दी है, कुछ लोगों के लिए ये उतनी ही मुसीबत लेकर आई है। इन लोगों में से एक हैं वैसी महिलाओं जो सालों से हाउस हेल्प यानी लोगों को घरों में खाना बनाने या साफ सफाई में मदद करने का काम कर रही हैं।

ऐप बेस्ड सर्विसेज की इस आंधी में पारंपरिक घरेलू कामगारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों के बीच का फर्क साफ नजर आने लगा है। मोहल्लों में काम करने वाली कई महिलाओं के लिए आज भी कम कमाई, बढ़ती महंगाई और डिजिटल दुनिया से दूरी रोजमर्रा की सच्चाई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उतना ही काम कर कुछ महिलाएं ज्यादा पैसा कमा रही हैं लेकिन कुछ का जीवन अब भी वहीं अटका हुआ है।

पीड़ित ने बताई सच्चाई नोएडा की एक हाउस हेल्प जो पिछले 6-7 साल से कई घरों में काम कर रही है, बताती हैं कि उनके लिए गुजारा करना ही मुश्किल है। तय सैलरी न होने की वजह से हर घर से अलग-अलग पैसे मिलते हैं, कहीं 1500 रुपये, कहीं 2000 या 2500, और कुछ घरों में ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपये। रोज 3-4 घरों में काम करने के बावजूद वह महीने में सिर्फ 12 से 15 हजार रुपये ही कमा पाती हैं। इसी कमाई से उसे खाना, किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और बाकी खर्च पूरे करने पड़ते हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बीमारी के समय अक्सर उधार लेना पड़ता है। वह बताती है कि लगातार पैसों की तंगी में ही जिंदगी गुजर रही है और यह हाल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाओं का है।

सिर्फ पैसे की दिक्कत नहीं ऑफलाइन काम करने वाली कई महिलाओं के लिए दिक्कत सिर्फ कम पैसे की नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया से कटे होने की भी है। पढ़ाई कम होने और मोबाइल ठीक से न चला पाने की वजह से वे उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच ही नहीं बना पातीं, जहां अब घरेलू काम के मौके मिल रहे हैं। वह कहती हैं, “हम ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और मोबाइल चलाना भी नहीं आता, इसलिए ऑनलाइन काम नहीं मिल पाता।” उनके मुताबिक, इसी वजह से एक ही काम में दो अलग-अलग दुनिया बन गई हैं, एक जो जैसे-तैसे गुजारा कर रही है और दूसरी जो टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रही है।