पाकिस्तान में नवरात्रि की धूम; गरबा और डांडिया खेलते दिखे लोग, खूब वायरल हो रहा वीडियो

Sat, 27 Sep 2025 12:22 PM
नवरात्रि का उत्सव भारत के साथ-साथ विदेशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच, पाकिस्तान में नवरात्रि से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू प्रीतम देवरिया ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें लोग पारंपरिक कपड़ों में नवरात्रि के उत्सव में गरबा और डांडिया का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं, धीरज नामक व्यक्ति ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कराची में इसी तरह का उत्साह देखने को मिला। इन वीडियो ने दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। कई लोगों ने इस बात की सराहना की कि एक मुस्लिम बहुल देश में हिंदू परंपराओं का उत्सव इतने उत्साह से मनाया जा रहा है।

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। कई लोगों ने वीडियो साझा करने वालों को शुभकामनाएं दीं। कुछ ने पाकिस्तान में हिंदुओं के जीवन के बारे में सवाल पूछे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, 'क्या पाकिस्तान में शाकाहारी और जैन लोग हैं?' इस पर देवरिया ने जवाब दिया कि हां। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, 'उत्सव अपने चरम पर है।' तीसरे ने कहा कि पाकिस्तान में अन्य समुदायों को अपनी परंपराएं निभाते देखना अच्छा लगता है। मुझे अपने देश की विविधता बहुत पसंद है। इससे पता चलता है कि यह शख्स पाकिस्तान में रहता है। इसके अलावा, कई लोगों ने वीडियो पर दिल के इमोजी के साथ अपनी खुशी जाहिर की।

2 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व

शारदीय नवरात्रि 2025 का उत्सव 22 सितंबर से शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पंचांग के अनुसार, उत्सव एक अतिरिक्त दिन तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन एक विशेष रंग से जुड़ा होता है। पहले दिन का रंग सफेद, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन रॉयल ब्लू, चौथे दिन पीला, पांचवें दिन हरा, छठे दिन ग्रे, सातवें दिन नारंगी, आठवें दिन पीकॉक हरा और नौवें दिन गुलाबी है। ये रंग उत्सव में और रंग भरते हैं। साथ ही, भक्त इन रंगों के कपड़ों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं।

