Hindi Newsवायरल न्यूज़ Nakka Indrayya digs Own Grave in Telagana granite palace costing 12 lakh
इस शख्स ने सचमुच खोद दी अपनी ही कब्र, 12 लाख खर्च कर बनवाया अपना मकबरा; रोज जाते भी हैं

इस शख्स ने सचमुच खोद दी अपनी ही कब्र, 12 लाख खर्च कर बनवाया अपना मकबरा; रोज जाते भी हैं

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है। उन्होंने इस पर करीब 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। वह यहां जाकर रोज साफ सफाई करते हैं और इसे अपना नया घर बताते हैं।

Jan 01, 2026 01:47 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अपनी कब्र खुद खोदना वाली कहावत तो आपने अक्सर सुनी ही होगी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस कहावत को एक शख्स ने सच कर दिखाया है। इस शख्स ने ना सिर्फ मौत के बाद खुद को दफनाए जाने की तैयारी कर ली है, बल्कि उसने अपनी कब्र भी तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक उसने इस पर करीब 12 लाख रुपए खर्च भी किए हैं।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के एक गांव रहने वाले 80 साल के इस बुजुर्ग की इस हरकत से स्थानीय लोग दंग रह गए हैं। जगतियाल जिले के लक्ष्मीपुर के रहने वाले नक्का इंद्रय्या के इस अपने मकबरे को एक नाम भी दिया गया है। लोग इसे ग्रेनाइट महल के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसे पूरी तरह ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है। ढांचा करीब 5 फीट गहरा और छह फीट से ज्यादा लंबा है। डिजाइन को बनाने के लिए तमिलनाडु से खास तौर पर एक मिस्त्री को बुलाया गया था।

रोज करते हैं सफाई

इंद्रय्या ने अपनी दिवंगत पत्नी की कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है। वह रोज अपनी कब्र की सफाई करने भी जाते हैं और आस-पास के पौधों को पानी देते हैं, पत्थर को साफ करते हैं और फिर बैठकर सुकून के पल बिताते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें यह जानकर सुकून मिलता है कि सब कुछ ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसा वह चाहते थे। रिपोर्ट में इंद्रय्या के हवाले से बताया गया, “यह मेरा घर है, जिसे मैंने अपने लिए खोदा है। मेरे मरने के बाद, मुझे यहीं दफनाया जाएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक वैसे ही बनाया जैसा मैं चाहता था।”

वह यह भी कहते हैं कि मरने के बाद वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा, "मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को मरना है। मुझे भी मरना है। कम से कम मुझे पता है कि मुझे कहां दफनाया जाएगा।"

