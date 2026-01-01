इस शख्स ने सचमुच खोद दी अपनी ही कब्र, 12 लाख खर्च कर बनवाया अपना मकबरा; रोज जाते भी हैं

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है। उन्होंने इस पर करीब 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। वह यहां जाकर रोज साफ सफाई करते हैं और इसे अपना नया घर बताते हैं।

अपनी कब्र खुद खोदना वाली कहावत तो आपने अक्सर सुनी ही होगी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस कहावत को एक शख्स ने सच कर दिखाया है। इस शख्स ने ना सिर्फ मौत के बाद खुद को दफनाए जाने की तैयारी कर ली है, बल्कि उसने अपनी कब्र भी तैयार कर ली है। जानकारी के मुताबिक उसने इस पर करीब 12 लाख रुपए खर्च भी किए हैं।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के एक गांव रहने वाले 80 साल के इस बुजुर्ग की इस हरकत से स्थानीय लोग दंग रह गए हैं। जगतियाल जिले के लक्ष्मीपुर के रहने वाले नक्का इंद्रय्या के इस अपने मकबरे को एक नाम भी दिया गया है। लोग इसे ग्रेनाइट महल के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसे पूरी तरह ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है। ढांचा करीब 5 फीट गहरा और छह फीट से ज्यादा लंबा है। डिजाइन को बनाने के लिए तमिलनाडु से खास तौर पर एक मिस्त्री को बुलाया गया था।

रोज करते हैं सफाई इंद्रय्या ने अपनी दिवंगत पत्नी की कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है। वह रोज अपनी कब्र की सफाई करने भी जाते हैं और आस-पास के पौधों को पानी देते हैं, पत्थर को साफ करते हैं और फिर बैठकर सुकून के पल बिताते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें यह जानकर सुकून मिलता है कि सब कुछ ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसा वह चाहते थे। रिपोर्ट में इंद्रय्या के हवाले से बताया गया, “यह मेरा घर है, जिसे मैंने अपने लिए खोदा है। मेरे मरने के बाद, मुझे यहीं दफनाया जाएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक वैसे ही बनाया जैसा मैं चाहता था।”