CD लाया और अश्लील फिल्में… मकान मालिक की हरकत से तंग हुई महिला, इंटरनेट पर मांगी सलाह

मुंबई की एक महिला ने शिकायत की है कि उसके मकान मालिक ने उसे अश्लील वीडियो दिखाई। महिला ने रेडिट पर एक पोस्ट में अपनी आपबीती सुनाई और लोगों से मकान मालिक से निपटने की सलाह मांगी है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 11:10 PM
मुंबई जैसे महानगरों में बैचलर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। यह चुनौतियां तब और बढ़ जाती हैं जब बात किसी महिला की हो। हाल ही में मुंबई में रह रही एक 26 साल की महिला ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर सुनाई है, जिसमें उसने अपने मकान मालिक को लेकर हैरान करने वाले दावे किए हैं। मुंबई में एक अपार्टमेंट किराए पर लेने वाली इस महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसके मकान मालिक ने उसे अश्लील वीडियो दिखाए, जिसके बाद से वह सकते में है।

महिला ने रेडिट पर एक पोस्ट में पूरी कहानी बताई है। उसकी पोस्ट के मुताबिक उसका 40 साल का मकान मालिक रविवार को मेंटेनेंस के बहाने उसके अपार्टमेंट में आ गया। इस दौरान उसने महिला से कहा कि उसे उसकी पुरानी हार्ड ड्राइव को टैबलेट से जोड़ने में मदद चाहिए। महिला ने पोस्ट में कहा है कि उसे लगा हार्ड ड्राइव में फिल्में होंगी। इसके बाद उस शख्स ने डीवीडी से भरा एक प्लास्टिक बैग निकाला।

महिला ने बताया कि उसे पहले लगा कि ये आम फिल्में होंगी, लेकिन उसे जल्द ही पता लग गया कि इनमें अश्लील विडियोज हैं। महिला ने लिखा, “फिर उसने कुछ डीवीडी निकालीं और मुझे उनके कवर दिखाए। आखिरी वाले में अश्लील तस्वीरें थीं, जिससे मुझे सब समझ आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया हूं और मैंने नजरें फेर लीं। मुझे क्या करना चाहिए?”

हालांकि महिला ने यह नहीं बताया कि उसने शख्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है या नहीं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे जल्द से जल्द पुलिस के पास जाने की सलाह दी है। वहीं कुछ लोगों ने उससे यह भी कहा कि मकान मालिक को कभी भी घर में घुसने ही न दे।

