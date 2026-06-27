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रात 9 बजे एक कॉल और 150 इंजीनियर की नौकरी गई! सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत से समेटा अपना बोरिया बिस्तर

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सॉफ्टवेयर कंपनी ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन कंपनी से निकाले गए एक इंजीनियर ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उठा दिया, जिसके बाद से इंटरनेट पर लोग कंपनी की काफी आलोचना कर रहे हैं।

रात 9 बजे एक कॉल और 150 इंजीनियर की नौकरी गई! सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत से समेटा अपना बोरिया बिस्तर

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सोशल मीडिया पोस्ट ने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। इंजीनियर ने दावा किया कि कंपनी ने रात 9 बजे Microsoft Teams पर एक मीटिंग बुलाई और कुछ ही मिनटों में भारत की पूरी इंजीनियरिंग टीम को नौकरी से निकाल दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के करीब 150 टेक प्रोफेशनल्स एक झटके में बेरोजगार हो गए।

इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने कंपनी में इंटर्न के तौर पर शुरुआत की थी और बाद में फुल-टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। करीब 1.8 साल तक उन्होंने React, Node.js, Express, JavaScript/TypeScript, REST APIs और डेटाबेस जैसी तकनीकों पर काम किया।

पोस्ट में सबसे बड़ा आरोप यह है कि कंपनी ने कर्मचारियों को कोई सेवरेंस पैकेज (मुआवजा) भी नहीं दिया। इंजीनियर ने लिखा, "एक मीटिंग हुई... और सब खत्म हो गया।"

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उन्होंने कहा कि नौकरी जाना उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन कंपनी में काम के दौरान मिली सीख और शानदार टीम के साथ बिताए समय के लिए वह आभारी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से पूछा कि अगर किसी ने पहले ऐसी स्थिति का सामना किया है तो नौकरी की तलाश, इंटरव्यू की तैयारी और खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या सलाह देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह तुरंत नई नौकरी जॉइन करने के लिए उपलब्ध हैं।

बाद में Reddit पर हुई बातचीत में इंजीनियर ने दावा किया कि कंपनी ने भारत में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिया, जिसके चलते सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया।

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कंपनी की आलोचना की।

एक यूजर ने लिखा, "आजकल कंपनियां सेवरेंस देने से क्यों बच रही हैं? कर्मचारी किराया तक भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है।"

दूसरे यूजर ने कहा, "सेवरेंस देना कंपनी की मर्जी हो सकती है, लेकिन नोटिस पीरियड का वेतन देना जरूरी होता है।"

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जब एक यूजर ने पूछा कि "आप तुरंत जॉइन कैसे कर सकते हैं? नोटिस पीरियड नहीं है?" तो इंजीनियर ने जवाब दिया, "कंपनी ने तत्काल प्रभाव से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया।"

एक अन्य पोस्ट में कंपनी पर यह आरोप भी लगाया गया कि भारत की इंजीनियरिंग टीम से जुड़े LinkedIn पेज और पोस्ट भी हटाए गए। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल कंपनी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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