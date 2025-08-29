Mexico Senate turned violent as Debate On US Intervention leaders clash punch each other संसद में भिड़ गए सांसद, खूब चले घूंसे; मेक्सिकन सीनेट में US की वजह से क्यों हुआ बवाल?, Viral-news Hindi News - Hindustan
संसद में भिड़ गए सांसद, खूब चले घूंसे; मेक्सिकन सीनेट में US की वजह से क्यों हुआ बवाल?

मेक्सिको की सीनेट से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीनेट के अंदर सांसद एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक हाथपाई भी हुई।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 05:42 PM
मेक्सिको में इन दिनों अमेरिका के एक कदम की आहट ने खलबली मची हुई है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के आतंकवादी संगठन ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाले एक गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। खबर सामने आते ही मेक्सिको में विरोध शुरू हो गया। देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई करने में किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को खारिज किया है। शीनबाम ने कहा है कि मैक्सिको स्वतंत्र और संप्रभु है और वह किसी भी विदेशी सरकार को वह अपनी स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं करने देगा। इन सब के बीच मेक्सिको के सीनेट में हाल ही में बड़ा बवाल हो गया जहां सांसद आपस में ही भिड़ गए।

सीनेट में यह हंगामा तब हुआ विपक्षी पार्टी के नेता एलेजांद्रो मोरेनो और सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी के सीनेट अध्यक्ष गेरार्डो फर्नांडीज नोरोना के बीच तीखी बहस और फिर हाथपाई शुरू हो गई।अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर गरमागरम बहस के अंत में राष्ट्रगान बजने के ठीक बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। सीनेट के अंदर के इस वीडियो में एलेजांद्रो मोरेनो फर्नांडीज नोरोना का हाथ पकड़कर उन्हें धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। एक दूसरा सूट पहने व्यक्ति फर्नांडीज नोरोना पर हमला करता हुआ भी नजर आया। एलेजांद्रो मोरेनो ने भी एक शख्स को घूंसे मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष अलेजांद्रो मोरेनो ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष को चुप कराने के लिए सत्र के एजेंडे में बदलाव कर दिया। वे इस बात से नाराज थे। उन्होंने फर्नांडीज नोरोना पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा, “पहला शारीरिक आक्रमण फर्नांडीज नोरोना की ओर से हुआ था।”

वहीं फर्नांडीज नोरोना ने कहा है कि विपक्षी सांसदों ने उन पर मेक्सिको में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के विचार का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए योजना बनाकर हमला किया था। उन्होंने अलेजांद्रो मोरेनो के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है।

Viral News

