Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Mexico City women lawmakers hit each other pull hair in Congress live telecast
महिला विधायकों ने खींचे बाल, खूब चले घूंसे; LIVE टेलीकास्ट के दौरान विधानसभा बना अखाड़ा; VIDEO

महिला विधायकों ने खींचे बाल, खूब चले घूंसे; LIVE टेलीकास्ट के दौरान विधानसभा बना अखाड़ा; VIDEO

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक देश की दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) की महिला विधायक एक नियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के पोडियम तक पहुंच गईं। इसके बाद सत्तारूढ़ दल की विधायक के साथ मारपीट शुरू हो गई।

Dec 16, 2025 04:57 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

संसद और विधानसभा में पक्ष और विपक्षी दल के सांसदों के बीच चल रही चर्चा कई बार तीखी बहस का रूप ले लेती है। यह सामान्य भी है। हालांकि हाल ही में मेक्सिको सिटी की विधानसभा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां चलते सदन में बात इतनी बढ़ गई कि विधायक एक-दूसरे के साथ ना सिर्फ धक्का-मुक्की करने लगे, बल्कि यहां की महिला विधायकों ने सभी सीमाएं लांघ दीं। पूरा घटनाक्रम लाइव कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें वे एक-दूसरे के बाल खींचती और थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको सिटी की विधानसभा में यह घटना 15 दिसंबर घटी। कथित तौर पर सदन में तब हंगामा हो गया, विपक्षी दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) की एक महिला विधायक एक नियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के मुख्य पोडियम तक पहुंच गईं। उनका आरोप था कि वामपंथी मोरेना पार्टी, जिसके पास विधानसभा में बहुमत है, ने सदन के नियमों को तोड़ा है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई और मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया।

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियो में कम से कम पांच महिला विधायक आपस में उलझती दिख रही हैं। इस दौरान वे एक-दूसरे को कोहनी मारती हैं, थप्पड़ भी मारती हैं। इस दौरान कुछ सदस्य बाल खींच रहीं महिला विधायकों को अलग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई अन्य तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करते भी दिखे।

घटना के बाद विपक्षी दलों के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे शांतिपूर्ण विरोध के लिए पोडियम पर चढ़े थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल ने उनके साथ मारपीट की और वे पोडियम पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।