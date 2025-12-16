महिला विधायकों ने खींचे बाल, खूब चले घूंसे; LIVE टेलीकास्ट के दौरान विधानसभा बना अखाड़ा; VIDEO

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक देश की दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) की महिला विधायक एक नियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के पोडियम तक पहुंच गईं। इसके बाद सत्तारूढ़ दल की विधायक के साथ मारपीट शुरू हो गई।

संसद और विधानसभा में पक्ष और विपक्षी दल के सांसदों के बीच चल रही चर्चा कई बार तीखी बहस का रूप ले लेती है। यह सामान्य भी है। हालांकि हाल ही में मेक्सिको सिटी की विधानसभा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां चलते सदन में बात इतनी बढ़ गई कि विधायक एक-दूसरे के साथ ना सिर्फ धक्का-मुक्की करने लगे, बल्कि यहां की महिला विधायकों ने सभी सीमाएं लांघ दीं। पूरा घटनाक्रम लाइव कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें वे एक-दूसरे के बाल खींचती और थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक्सिको सिटी की विधानसभा में यह घटना 15 दिसंबर घटी। कथित तौर पर सदन में तब हंगामा हो गया, विपक्षी दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) की एक महिला विधायक एक नियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के मुख्य पोडियम तक पहुंच गईं। उनका आरोप था कि वामपंथी मोरेना पार्टी, जिसके पास विधानसभा में बहुमत है, ने सदन के नियमों को तोड़ा है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई और मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया।

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियो में कम से कम पांच महिला विधायक आपस में उलझती दिख रही हैं। इस दौरान वे एक-दूसरे को कोहनी मारती हैं, थप्पड़ भी मारती हैं। इस दौरान कुछ सदस्य बाल खींच रहीं महिला विधायकों को अलग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई अन्य तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करते भी दिखे।