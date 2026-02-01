रोना है या हंसना है? सोने-चांदी की कीमतों पर खूब बन रहे मीम्स; लोग बोले- उठते ही लग जाता है झटका

संक्षेप: भारतीय लोग मुसीबत में भी हंसी-ठिठोली का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भी लोग इंटरनेट पर मीम्स बना रहे हैं। बता दें कि बजट पेश होने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है।

सोने और चांदी का बाजार जिस तरह से उछल-कूद मचा रहा है, उससे आम आदमी की नींद हराम हो गई है। शादी के सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। वहीं रविवार को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थीं तो अचानक सोने और चांदी की कीमतें घटीं और फिर शेयर मार्केट ही धड़ाम हो गया। सोने और चांद की कीमतों को देखते हुए हाल यह है कि आम आदमी के लिए गहने केवल सपने बनकर रह गए हैं।

सोने और चांदी की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। भारतीय लोगों की यही खासियत है कि मुसीबत के समय में भी वे हंसी-ठिठोली का बहाना ढूंढ लेते हैं। इंटरनेट पर लोग अपनी परेशानी को भी समझाने के लिए हल्के-फुल्के अंदाज में मजेदार मीम्स बना रहे हैं।

भारतीय महिलाओं का हाल

दाम देखने के बाद…

रफ्तार देखिए…

जब हमारी बारी आई तो…

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम? जानकारों का कहना है कि तीन वजहों से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। इसमें पहला है अमेरिका द्वार ब्याज दरों में किया गया बदलाव। दूसरी वजह है भारत में जबरदस्त सोने की मांग। शादियों के सीजन में सोने और चांदी की मांग में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। हालांकि यह तो हर साल ही होता है। तीसरी वजह दुनिया में चल रहे युद्ध और उनकी पीछे की राजनीति को बताया जा रहा है।

बजट के बाद गिर गए सोने-चांदी के दाम केंद्रीय बजट पेश होते ही एक तरफ शेयर मार्केट में भूचाल आ गया तो दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रविवार को चांदी की कीमत 2.66 लाख रुपये प्रति किलो हो गई है। यही 29 जनवरी को 4.01 लाख रुपये थी। सोने का भाव भी 1,46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।