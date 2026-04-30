मुंबई में मेगा जाम; हाईवे पर घंटों तक फंसे रहे लोग, वीडियो बना कर सुनाई आपबीती

रास्ता जाम होने के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। लोग जाम से बेहाल होकर प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। एक पुलिसवाले की मौत की भी खबर सामने आई है। जाम लगी कैसे?

बीते बुधवार को मुंबई की जनता भारी जाम से बेहाल हो गई। यहां मंगलवार देर रात मानखुर्द इलाके में एक कंस्ट्रक्शन मशीन गिरने से अफरा तफरी मच गई जिसके बाद मुंबई के सायन-पनवेल हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। यह हाईवे शहर के सबसे बिजी इलाकों में से एक है और इसीलिए सैंकड़ों लोग जाम में फंस गए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर अपनी आपबीती सुनाई।

इससे पहले बुधवार को चेंबूर और मानखुर्द के बीच गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थकी रही। आमतौर पर जिस रास्ते को कवर करने में 12 से 15 मिनट लगते हैं, इससे निकलने में लोगों को पांच से छह घंटे लग गए। लोगों ने बताया कि दोनों तरफ की सड़कों पर ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से रुक गया। हाईवे पर कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई।

क्यों लगी जाम? दरअसल मंगलवार रात करीब 11 बजे यहां एक भीषण हादसा हो गया था। हाईवे पर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लगाई गई एक बड़ी खुदाई मशीन अचानक सड़क पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन ऊबड़-खाबड़ होने की वजह से मशीन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर जा गिरी। इससे मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला मेन रास्ता बंद हो गया। इस अफरा-तफरी के बीच एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई।

रास्ता खाली करने में हुई देरी हादसे के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि विशालकाय मशीन को हटाने में काफी समय लग गया। अधिकारियों और ठेकेदारों से उम्मीद थी कि वे रात भर में इसे हटा देंगे, लेकिन यह काम बुधवार दोपहर को ही शुरू हो पाया। हालात तब और बिगड़ गए जब मशीन को उठाने के लिए हाईवे पर एक और क्रेन लाई गई, जिससे सड़क पर जगह और कम हो गई और नवी मुंबई की तरफ जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया।