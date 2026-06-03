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चारधाम में छैंया-छैयां गाने पर डांस कर बनाई रील, लोगों ने जमकर सुनाया; क्या कहा

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नईदिल्ली
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चारधाम में छैंया-छैंया गाने पर रील बनाने का मामला अब विवादित होता जा रहा है।एक परिवार की रील वायरल होने के बाद लोग जमकर सुनाया है। सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं…

चारधाम में छैंया-छैयां गाने पर डांस कर बनाई रील, लोगों ने जमकर सुनाया; क्या कहा

सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ विवादित वीडियो वायरल होता रहता है। इसी क्रम में चार धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक परिवार, विभिन्न मंदिरों के सामने खड़े होकर छैंया-छैयां गाने पर डांस कर रहा है। लोगों ने मंदिर के अंदर वीडियो बनाने और इस पर फिल्मी गीत लगाने पर घोर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे आपत्तिजनक बताया है। वहीं, कुछ लोगों ने इस वीडियो का यह कहकर बचाव किया है कि यह यादों को संजोने का एक बढ़िया तरीका है।

वीडियो में क्या है
इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक परिवार चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आसपास डांस कर रहे हैं। यह लोग छैंया-छैंया गाने पर डांस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में मंदिर हैं। वीडियो में सबसे पहले यमुनोत्री में मंदिर के आगे से डांस होता है। इसके बाद गंगोत्री का वीडियो आता है। वहीं, केदारनाथ धाम के सामने भी फैमिली का वीडियो शूट जारी रहता है। सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम पर डांस करते हुए यह रील खत्म होती है। इस वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आए हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा
शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस विवाद को तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस वीडियो ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या धार्मिक स्थलों पर इंफ्लुएंसर कल्चर में तब्दील कर देना ठीक है। वहीं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे धार्मिक संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि क्या हमारे पवित्र तीर्थस्थल सोशल मीडिया हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं।

लोगों की अलग-अलग राय
कुछ यूजर्स ने धार्मिक स्थलों पर इस तरह से डांस को गलत बताया है। इन लोगों ने कहा कि धार्मिक जगहें हमारी आस्था का केंद्र होती हैं। यहां पर मनोरंजन वाला वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। वहीं, एक पोस्ट में इस वीडियो की आलोचना की गई है। इस पोस्ट में कहा गया गया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री केवल टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि बेहद पवित्र धार्मिक धाम हैं। इन जगहों का महत्व ऐसा है कि यहां धार्मिक माहौल बनाए रखना ही शोभा देता है। वहीं, धार्मिक जगहों पर डांस को परंपराओं के खिलाफ बताया गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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