शादीशुदा शख्स ने प्रेमिका को होटल में बुलाया, फिर किया सेक्स और हो गई मौत; अब लड़की पर जुर्माना

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक शादीशुदा शख्स की अपनी 'प्रेमिका' के साथ सेक्स के दौरान मौत हो गई। अब अदालत ने उस महिला को अपने विवाहित प्रेमी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 62,000 युआन (लगभग 7,53,643 रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। झोउ नाम के 66 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु तीव्र मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (हृदयाघात) के कारण हुई थी।

घटना 14 जुलाई 2024 को दक्षिणी चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के पिंगनान काउंटी में एक होटल में हुई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, मृत्यु से कुछ घंटे पहले झोउ ने अपनी प्रेमिका झुआंग के साथ होटल के कमरे में यौन संबंध बनाए थे।

झोउ की पत्नी और बेटे ने होटल और झुआंग पर झोउ को बचाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने 5,50,000 रुपये के मुआवजे की मांग की, जिसमें अदालत ने अंतिम संस्कार के लिए 70,000 रुपये जोड़े, जिससे कुल राशि 6,20,000 रुपये हो गई।

पूरा मामला समझिए झोउ और झुआंग 1980 के दशक में एक कारखाने में सहकर्मी थे और 2023 में एक पार्टी में फिर से मिले। 24 जुलाई 2024 को झोउ ने एक होटल में चेक-इन किया और झुआंग को वहां आने के लिए बुलाया। झुआंग के अनुसार, दोनों ने सेक्स संबंध बनाए और फिर सो गए। जब वह जागी, तो उसने पाया कि झोउ सांस नहीं ले रहा था। डर और अनिश्चितता के कारण, उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की।

झुआंग को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए वह अपनी दवाइयां लेने के लिए पहले घर गई। होटल लौटने पर वह कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाई और उसने होटल कर्मचारी से मदद मांगी। कमरे में प्रवेश करने पर कर्मचारी ने झोउ को बेहोशी में पाया और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। डॉक्टरों और पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि झोउ की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को पता चला कि झोउ को भी उच्च रक्तचाप था और वह पहले स्ट्रोक का शिकार हो चुका था।

अदालत का फैसला अदालत ने फैसला सुनाया कि झोउ की मृत्यु उनकी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई, इसलिए प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी थी। प्रेमिका झुआंग को द्वितीयक जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उसे झोउ की पिछली बीमारियों की जानकारी नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि झुआंग ने कमरे से निकलकर और एक घंटे बाद लौटकर उसे बचाने का सबसे अच्छा समय गंवा दिया।