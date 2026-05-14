चीन का ग्रेट हॉल देख चौंधिया गईं मार्को रुबियो की आंखें, वायरल हो रहा वीडियो; इंटरनेट पर क्या बोले लोग

मार्को रुबियो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन पहुंचे हैं। यहां चीनी अधिकारियों के बीच होने वाली अहम बैठक से पहले रूबियो छत की सुंदरता की तारीफ किए बिना रह नहीं पाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को अपने कई अधिकारियों के साथ चीन पहुंचे हैं। इस सूची में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भी नाम है। अब इस दौरे से मार्क रूबियो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे बीजिंग के ग्रेट हॉल की सुंदरता को देखकर चौंकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनका हावभाव बेहद असामान्य नजर आ रहा है। रुबियो बार बार हाथ उठाकर छत की ओर इशारा करते दिखे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है।

वीडियो कथित तौर पर बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' का है। रुबियो चीनी अधिकारियों संग एक अहम कूटनीतिक बैठक के लिए यहां पहुंचे थे। बैठक से पहले रुबियो हॉल की भव्यता, खासकर उसकी छतों की शानदार सजावट को देखकर अचरज में पड़ गए। वे टकटकी लगाकर छत को निहारते हुए कैमरे में कैद हो गए।

ग्रेट हॉल में बैठ सकते हैं 10 हजार से ज्यादा लोग बता दें कि ग्रेट हॉल में चीन की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक होती है। इसकी छत पर भव्य 'लाल सितारा' और चारों ओर कमल की पंखुड़ियों जैसी नक्काशी बनी है। इसे सोवियत और चीनी कला का शानदार मिश्रण बताया जाता है। इस हॉल में 10 हजार से ज्यादा लोगों के बैठने की योजना है। इसी भव्यता ने मार्को रुबियो का ध्यान खींच लिया।

क्या कह रहे लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि हॉल की सुंदरता से रुबियो मंत्रमुग्ध हो गए कि राजनीति ही भूल गए। एक यूजर ने लिखा, “रुबियो के वापस आने का इंतजार करो। अब उनके पास चीन पर हमला करने के लिए नया प्वॉइंट मिल गया कि चीन लोगों के मेहनत के पैसों को कैसे बर्बाद कर रहा है।” वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाक में रुबियो के शब्दों में कहा, “अब हम वाइट हाउस को भी ऐसे ही सजाएंगे।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या रूबियो ने पहले कुछ ऐसा देखा नहीं था!”