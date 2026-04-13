भारत सर्कस बन गया है… करोड़पति शख्स क्यों करने लगा देश छोड़ने की बात? वायरल हो रहा पोस्ट

वायरल पोस्ट को लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस इंसान को भारत में सुकून नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, वहीं कुछ लोग शख्स के समर्थन में भी आए।

अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताने वाला एक शख्स अब यहां से दूर जाना चाहता है। लगभग 50 सालों तक यहां रहने और करीब 10 करोड़ की सेविंग्स इकट्ठा करने के बाद इस शख्स का कहना है कि भारत के बड़े शहर रहने लायक नहीं हैं और यहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। इस शख्स का पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इस पोस्ट में शख्स का कहना है कि दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में हर तरफ भीड़ और गंदगी है। पोस्ट का शीर्षक है, “मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है और अब मैं इस ‘सर्कस जैसे भारत’ से थक चुका हूं।” शख्स ने लिखा कि वह करीब 50 साल का है और इतनी बचत होने के बावजूद बेंगलुरु या दिल्ली जैसे शहरों में रहना अब रोज की जंग जैसा लगता है। उसने लिखा, “50 की उम्र में 10 करोड़ होना जीत जैसा लगना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो बेंगलुरु या दिल्ली में रहना अब रोज की लड़ाई बन गया है।” उसने लंबी लाइंस, ट्रैफिक और मोटे टैक्स के बदले कोई सुविधा ना मिलने को अपनी परेशानी की वजह बताया।

कैसी जगह की तलाश? उसने आगे शोर, गंदगी और निजी जगह की कमी का भी जिक्र किया। उसने कहा, “हर जगह शोर, गंदे नाले और निजी जगह की पूरी कमी के बीच मुझे लगने लगा है कि इस ‘भारत’ नाम के विचार के प्रति मेरी वफादारी अब अपनी हद पर पहुंच गई है।” शख्स ने कहा कि अब वह एक शांत जगह पर रिटायर होना चाहता है। उसने लिखा, “मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूं जहां हर कोने पर पान की पीक न दिखे और हर मॉल में महंगे विदेशी ब्रांड न हों।”