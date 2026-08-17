25 साल तक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी, अब चला रहे बस; चौंका देगी इस शख्स की कहानी
कहा जाता है कि किसी फील्ड में अनुभव हो जाने के बाद आप अनमोल हो जाते हैं। आपको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले जेम्स स्ट्रॉन की कहानी अलग है।
कहा जाता है कि किसी फील्ड में अनुभव हो जाने के बाद आप अनमोल हो जाते हैं। आपको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले जेम्स स्ट्रॉन की कहानी अलग है। करीब 25 साल तक टेक इंडस्ट्री में बिताने के बाद अब उन्होंने बतौर स्कूल बस ड्राइवर नई शुरुआत की है। जेम्स एडॉब में सॉफ्टवेयर क्वॉलिटी इंजीनियर के रूप में काम करते थे। लेकिन अगस्त 2025 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह लगातार नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन आखिर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इन सबसे हताश होकर, उन्होंने बतौर स्कूल बस ड्राइवर काम करना शुरू कर दिया। इसको लेकर जेम्स ने लिंक्डइन पर पोस्ट लिखी है, जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है।
नौकरी जाने के बाद हुए परेशान
एडॉब ने जब जेम्स को नौकरी से निकाला तो उसके बाद वह काफी परेशान हुए। उन्होंने लगातार हाथ-पांव मारे। कई कंपनियों में नौकरी तलाश की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। जेम्स बताते हैं कि मैंने काफी कोशिश की। लेकिन हाई-टेक इंडस्ट्री में ढंग का रिस्पांस नहीं मिला। इस दौरान मुझे काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। आखिर मैंने एक नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया। जेम्स ने लिंक्डइन पर लिखा है कि उन्हें इस बात से काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि वह एक नई शुरुआत करने में कामयाब रहे।
थोड़ी परेशानी, लेकिन खुश हैं
हालांकि जेम्स को नई जॉब में थोड़ी परेशानी भी है। टेक इंडस्ट्री के मुकाबले यहां पर उनकी सैलरी काफी कम है। लेकिन जेम्स का कहना है कि वह इस बदलाव से खुश हैं। उन्होंने स्कूल बस चलाने के अपने नए काम को काफी मजेदार बताया। साथ ही यह भी कहाकि यहां पर काम करने वाले उनके साथी ख्याल रखने वाले, दयालु और बेहद विनम्र स्वभाव के हैं। जेम्स ने कहाकि अगले हफ्ते मैं अपने नए और संभवत: अंतिम करियर का चैप्टर शुरू करूंगा। वैसे तो यहां सैलरी काफी कम है, लेकिन यह मजेदार है। स्कूली बच्चे काफी अच्छे हैं और लोग भी शानदार हैं।
पूर्व सहकर्मियों का धन्यवाद
इसके अलावा जेम्स ने अपने पूर्व सहकर्मियों और लिंक्डइन पर जुड़े लोगों लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहाकि नई नौकरी मिलने में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन आप लोगों का सहयोग बना रहा। अपनी पिछली कंपनी को लेकर जेम्स ने लिखा है कि आप लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया। मुझे नीचे गिराया और आखिर नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे एक बेहतर भविष्य दिखाया। यह आप ही लोगों की देन है कि अब मैं एक कंप्यूटर की जगह, 40 फुट की बस चलाऊंगा। साथ ही उन सभी का भी शुक्रिया, जिन्होंने नई नौकरी की तलाश के दौरान मुझे तवज्जो नहीं दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।