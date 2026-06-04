बेटे की तबीयत खराब होने पर पिता ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने जो किया उसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा
एक पिता ने अपने बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से कंपनी से इस्तीफा देना चाहा, लेकिन उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उससे कहा गया कि जब बेटा ठीक हो जाए, तब वह कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लें। कंपनी ने पिता की सैलरी भी नहीं काटी।
Viral News: सोशल मीडिया वर्तमान समय में जानकारी हासिल करने का प्रमुख साधन बन गया है। यहां पर लोग अपने आसपास से जुड़ी कई चीजों की जानकारियां देते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने बताया है कि कैसे उसके यहां काम करने वाले अकाउंटेंट पिता ने अपने बेटे की तबीयत खराब होने पर इस्तीफा देना चाहा, लेकिन उसने हालात को देखते हुए ऐसा नहीं करने दिया। कंपनी ने जो उस पिता के लिए किया, उसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दरअसल, अकाउंटेंट उसके यहां पर पिछले दस सालों से काम कर रहा था। बाद में जब उसका बेटा सही हो गया, तो उसने वापस कंपनी ज्वाइन की और कंपनी ने सैलरी भी नहीं कटी।
अंकित पांडे नामक एक्स यूजर ने लिखा कि दो महीने पहले मेरा अकाउंटेंट ऑफिस आया और इस्तीफा देने की बात कही। वह मेरे साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे हैरानी हुई। अंकित ने आगे लिखा, ''मैंने उससे पूछा, आखिर क्यों छोड़ना चाहते हो? इस पर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों को रिकवरी की उम्मीद बहुत थोड़ी सी है। इसी वजह से मैं उसके साथ अपना समय बिताना चाहता हूं।''
यह सुनकर यूजर ने कहा कि मैंने उससे कहा कि तो क्या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो? इस पर उसने जवाब दिया कि नहीं, इस समय मेरे बेटे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर मैंने कहा कि जाओ, अपने बेटे के साथ रहो। तुम्हारी जगह यहां खाली रहेगी। अंकित ने लिखा, ''दस साल की वफादारी के बाद, मैं उसे यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दे सकता था। ऐसे में मैंने उससे कहा कि पैसे की चिंता मत करना। तुम्हारी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। अपने बेटे पर ध्यान दो और जब ठीक हो जाए, तब वापस आना।
एक महीने बाद कर्मचारी फिर से ऑफिस आया और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसकी आंखों में आंसू थे और कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया। इसके बाद अगले दिन उसने कंपनी भी ज्वाइन कर ली। यूजर ने बताया कि उसने एक रिक्वेस्ट की कि जितने दिन काम नहीं किया, उतने समय की सैलरी वापस ले ले। मैंने काम नहीं किया तो उस पैसे को रखना सही नहीं होगा। यूजर ने कहा, ''यह सुनकर मैंने स्माइल किया और कहा कि नहीं, यह कोई सैलरी नहीं थी। यह तुम्हारे बेटे के ठीक होने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रिब्यूशन था।'' उसने आगे कहा कि कई बार कंपनी सिर्फ एक काम करने वाली जगह नहीं होती है, कई बार यह एक परिवार की तरह हो जाती है। अंकित के इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स और लाइक आ रहे हैं। तमाम यूजर्स अंकित की इस काम के लिए तारीफ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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