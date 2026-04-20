दरियादिली या PR स्टंट? चमचमाती लक्जरी पोर्शे कार से सड़क के गड्ढे भरने निकला यह शख्स; VIDEO

वीडियो में बिजनेसमैन ने कहा कि अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। उसने यह भी कहा कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं बदल सकती।

अगर आपके पास एक चमचमाती लाल सुर्ख पोर्शे गाड़ी हो, तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उसे हर तरह की गंदगी से बचाकर रखेंगे और नहीं चाहेंगे कि गाड़ी पर एक खरोच तक नहीं आए। वहीं अगर कोई आपको पोर्शे के बोनट का इस्तेमाल सीमेंट घोलने के लिए करने को कहे, तो आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन बेंगलुरु के एक शख्स ने हाल ही में ऐसा ही कुछ किया है। शख्स अपनी पोर्शे कार के बोनट को सीमेंट घोलने वाले परात की तरह इस्तेमाल करता नजर आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसका नाम अखिल हेमाद्री है। वायरल वीडियो में वह सड़क पर बने एक गड्ढे एक पास अपनी पोर्शे रोकता है। फिर गड्ढे भरने के लिए अपनी कार के बोनट पर सीमेंट और पानी मिलाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह मसाला तैयार कर गड्ढे को भर देता है।

वीडियो में आया ट्विस्ट हालांकि तभी वीडियो में एक ट्विस्ट आता है। काम खत्म होने के बाद वह बोनट पर लगी एक प्रोटेक्टिव शीट को हटाता है। वह दिखाता है कि किस तरह सीमेंट रखने के बावजूद गाड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद चला चला कि शख्स दरअसल सड़क पर गड्ढे भरने नहीं बल्कि गाड़ी के प्रोटेक्शन फिल्म का प्रचार करने निकला था।