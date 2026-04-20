दरियादिली या PR स्टंट? चमचमाती लक्जरी पोर्शे कार से सड़क के गड्ढे भरने निकला यह शख्स; VIDEO
वीडियो में बिजनेसमैन ने कहा कि अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। उसने यह भी कहा कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं बदल सकती।
अगर आपके पास एक चमचमाती लाल सुर्ख पोर्शे गाड़ी हो, तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उसे हर तरह की गंदगी से बचाकर रखेंगे और नहीं चाहेंगे कि गाड़ी पर एक खरोच तक नहीं आए। वहीं अगर कोई आपको पोर्शे के बोनट का इस्तेमाल सीमेंट घोलने के लिए करने को कहे, तो आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन बेंगलुरु के एक शख्स ने हाल ही में ऐसा ही कुछ किया है। शख्स अपनी पोर्शे कार के बोनट को सीमेंट घोलने वाले परात की तरह इस्तेमाल करता नजर आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसका नाम अखिल हेमाद्री है। वायरल वीडियो में वह सड़क पर बने एक गड्ढे एक पास अपनी पोर्शे रोकता है। फिर गड्ढे भरने के लिए अपनी कार के बोनट पर सीमेंट और पानी मिलाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह मसाला तैयार कर गड्ढे को भर देता है।
वीडियो में आया ट्विस्ट
हालांकि तभी वीडियो में एक ट्विस्ट आता है। काम खत्म होने के बाद वह बोनट पर लगी एक प्रोटेक्टिव शीट को हटाता है। वह दिखाता है कि किस तरह सीमेंट रखने के बावजूद गाड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद चला चला कि शख्स दरअसल सड़क पर गड्ढे भरने नहीं बल्कि गाड़ी के प्रोटेक्शन फिल्म का प्रचार करने निकला था।
संदेश भी दिया
हालांकि भले ही शख्स ने यह वीडियो एडवरटाइजमेंट के लिए बनाया था, लेकिन उसने वीडियो के साथ एक मैसेज भी लिखा। उसने संदेश दिया है कि अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं बदल सकती। उसने लिखा, “हर इंसान को अपने आस-पास को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें हर चीज के लिए हमेशा सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा देश बहुत ज्यादा आबादी वाला है, और सिर्फ सरकार की कोशिशों से बदलाव नहीं आ सकता।”
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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