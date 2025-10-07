Man survives accident but is burned alive by Tesla claims lawsuit against car company एक्सीडेंट में बचे लेकिन टेस्ला ने जिंदा जलाया, एलन मस्क की कार कंपनी पर हुए केस में दावा, Viral-news Hindi News - Hindustan
एक्सीडेंट में बचे लेकिन टेस्ला ने जिंदा जलाया, एलन मस्क की कार कंपनी पर हुए केस में दावा

टेस्ला के ऊपर पहला मुकदमा 19 साल की त्सुकाहारा की तरफ से दायर किया गया है, जिनकी 27 नवंबर 2024 को आग से मृत्यु हो गई थी। वहीं, दूसरा केस 20 साल के नेल्सन द्वारा दायर किया गया है, जो पिछली सीट पर त्सुकाहारा के बगल में बैठे थे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:28 AM
एक्सीडेंट में बचे लेकिन टेस्ला ने जिंदा जलाया, एलन मस्क की कार कंपनी पर हुए केस में दावा

अरबपति व्यापारी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इन दिनों मुसीबत का सामना कर रही है। दरअसल, टेस्ला के ऊपर आरोप लगा है कि जिन दुर्घटनाओं में लोगों की जान बच सकती थी, उनमें भी लोगों की मौत गाड़ी में लगने वाली आग की वजह से हो गई। क्योंकि गाड़ी की डिजाइन की वजह से एक्सीडेंट के बाद उसके गेट खुले ही नहीं, जिसकी वजह से पीड़ित अंदर फंस गए और उनकी मौत हो गई।

क्रोन 4 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पीडमोंट में हुई दुर्घटना में तीन छात्रों की मौत हो गई थी। टेस्ला साइबर ट्रक से थैंक्सगिविंग में शामिल होकर लौट रहे इन दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था। इसकी वजह से तीन लोगों (त्कुसहारा, डिक्सन और नेल्सन) की गेट लॉक होने की वजह से अंदर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक छात्र जैक, जिसने एक राहगीर की मदद से गाड़ी का कांच तोड़ लिया वह बच सका था, लेकिन उस वक्त तक वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

टेस्ला के ऊपर पहला मुकदमा 19 साल की त्सुकाहारा की तरफ से दायर किया गया है, जिनकी 27 नवंबर 2024 को आग से मृत्यु हो गई थी। वहीं, दूसरा केस 20 साल के नेल्सन द्वारा दायर किया गया है, जो पिछली सीट पर त्सुकाहारा के बगल में बैठे थे।

नेल्सन के मुकदमे में भी साइबर ट्रक की डिजाइन को दोषी बताया गया। क्रोन 4 के हवाले से कहा गया, “यह मामला टेस्ला साइबर ट्रक में भयावह डिजाइन खराबियों की वजह से हुआ है। इन परेशानियों की वजह से ही एक कमजोर दुर्घटना भी जानलेवा हो गई। तीन लोगों की मौत के बाद केवल एक छात्र ही जिंदा बच सका। वह भी आग की वजह से ही घायल हुआ, वरना एक्सीडेंट में उसे भी ज्यादा चोट नहीं लगी थीं।

जैक को बचाने वाले राहगीर ने त्कुसहारा द्वारा बचने के लिए की गई नाकामयाब कोशिशों का वर्णन करते हुए कहा कि उसने बचने की बहुत कोशिश की थी। उसने पीछे की सीट से आगे की सीट तक रेंगकर जाने की कोशिश की ताकि वह टूटी हुई खिड़की तक पहुंच सके। उसका हाथ खींच कर निकालने की कोशिश की लेकिन आग भड़कने की वजह से वह पीछे हट गई।

इन मृतकों की तरफ से केस के लिए आए वकीलों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “इस घटना के दौरान वह सभी पूरी तरह से होश में थे। मौत के दौरान उसे अकल्पनीय दर्द का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि आग की लपटें उसे चारों तरफ से घेरे हुए थीं, जो बाद में उसकी मौत का कारण भी बनीं।

