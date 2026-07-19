38 हजार सैलरी वाली नौकरी छोड़ खोली चाय की दुकान, महीने में कमा रहा 1 लाख रुपये

पोस्ट में दावा किया गया कि यह दुकान हर दिन लगभग 400 कप चाय बेचती है। इससे रोजाना करीब 6 हजार रुपये की बिक्री होती है, यानी महीने में लगभग 1 लाख 80 हजार रुपये का कारोबार होता है। किराया, बिजली का पैसा भी देना होता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। इसमें एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की कहानी साझा की है, जिसने 38 हजार रुपये महीने की नौकरी छोड़कर चाय की दुकान खोली और अब उससे अच्छी कमाई करने का दावा किया जा रहा है। यह पोस्ट एक्स यूजर अंकित पांडे ने शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी हाल ही में मिठाई का डिब्बा लेकर उनके घर आए थे। दरअसल, उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इसी खुशी में मिठाई बांटी। इस कहानी ने नौकरी और कारोबार के बीच चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।

अंकित पांडे के अनुसार, उनके पड़ोसी पहले एक कंपनी में काम करते थे और हर महीने लगभग 38 हजार रुपये का वेतन पाते थे। उन्होंने मई महीने में नौकरी छोड़ दी। उस समय कई लोगों ने उनके फैसले को गलत बताया, क्योंकि उन्होंने एक स्थायी नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने करीब 2 लाख रुपये का निवेश कर एक ऑटो स्टैंड के पास चाय की दुकान खोली। दुकान में दो महिला कर्मचारियों को रखा गया, जो चाय बनाने और ग्राहकों को परोसने का काम करती हैं। दुकान पर 10 रुपये की सामान्य चाय और 20 रुपये की प्रीमियम चाय बेची जाती है।

हर दिन लगभग 400 कप चाय की बिक्री पोस्ट में दावा किया गया कि यह दुकान हर दिन लगभग 400 कप चाय बेचती है। इससे रोजाना करीब 6 हजार रुपये की बिक्री होती है, यानी महीने में लगभग 1 लाख 80 हजार रुपये का कारोबार होता है। खर्च की बात करें तो हर महीने करीब 25 हजार रुपये किराया, 30 हजार रुपये कर्मचारियों का वेतन, लगभग 25 हजार रुपये बिजली और कच्चे माल पर खर्च होते हैं। इन सभी खर्चों के बाद दुकान के मालिक के पास करीब 1 लाख रुपये की मासिक आय बचने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब अपनी दुकान में वड़ा पाव, समोसा और जलेबी का काउंटर भी शुरू कर दिया है। मिठाई बांटने की वजह भी इसी नए विस्तार का जश्न बताया गया।