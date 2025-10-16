कैंसर जीत गया, यह आखिरी दिवाली है😢21 साल के शख्स की दर्दभरी पोस्ट पर भावुक हुए लोग

संक्षेप: पीड़ित युवक ने reddit पर लिखा है, 'सभी को नमस्कार, मैं 21 साल का शख्स हूं और मुझे चौथी स्टेज का कोलोरेक्टल कैंसर है। 2023 में डिटेक्ट हुआ था। कीमोथेरेपी के कई सेशन और अस्पताल में लंबा वक्त गुजारने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि अब कोई प्रयोग नहीं बचा है। शायद मैं इस साल के अंत तक ना रह जाऊं।'

मैं 21 साल का हूं और मैं चौथी स्टेज के कैंसर से पीड़ित हूं। गली-गली रोशन है, लेकिन शायद यह मेरी आखिरी दीवाली हो। सोशल मीडिया पर कैंसर से पीड़ित एक युवक ने यह पोस्ट डाली तो हर कोई भावुक हो गया। कोई अनहोनी की आशंका से दुखी है तो बहुत से लोग चमत्कार की दुआएं मांग रहे हैं। पीड़ित युवक ने reddit पर लिखा है, 'सभी को नमस्कार, मैं 21 साल का शख्स हूं और मुझे चौथी स्टेज का कोलोरेक्टल कैंसर है। 2023 में डिटेक्ट हुआ था। कीमोथेरेपी के कई सेशन और अस्पताल में लंबा वक्त गुजारने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि अब कोई प्रयोग नहीं बचा है। शायद मैं इस साल के अंत तक ना रह जाऊं।'

इसके आगे बेहद भावुक संदेश में वह लिखते हैं, 'दिवाली करीब है और सड़कें रोशनी से नहाई दिख रही हैं। यह जानकर दुख होता है कि शायद यह रोशनी मैं आखिरी बार देखूं। मैं इस रोशनी को, हंसी-खुशी और शोर को मिस करूंगा। यह देखना बेहद अलग अनुभव है कि जिंदगी कैसे गुजर रही है और खत्म होने की ओर बढ़ रही है। मैं जानता हूं कि अगले साल शायद कोई उस जगह दिया जलाए, जहां मेरी यादें हों। मैं यादों में रहूंगा। सिर्फ यादें ही रह जाएंगी।' इसके आगे वह लिखते हैं कि मेरे भी कुछ सपने थे। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग थी।

वह लिखते हैं, 'मैं खूब ट्रैवल करना चाहता हूं। कोई मेरा भी हो। चीजें बेहतर हुईं तो एक डॉग को ही गोद लूंगा। इतना सोचता ही हूं कि मुझे याद आता है कि मेरे पास तो समय खत्म हो रहा है। इस ख्याल के साथ ही मेरे सारे विचार खत्म हो जाते हैं। मैं घर पर हूं और अपने पैरेंट्स के चेहरे पर काबिज दुख को देख सकता हूं।' यही नहीं वह लिखते हैं, ‘मैं नहीं जानता कि यह मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूं। ऐसा शायद इसलिए कि आखिरी वक्त से पहले जोर से अपनी बात दुनिया से कह लेना चाहता हूं।’