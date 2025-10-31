Hindustan Hindi News
युवक ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1.87 लाख का स्मार्टफोन, डिब्बा खोलते ही उड़ गए होश!

संक्षेप: युवक बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता है। उसने अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 1.87 लाख रुपये का सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 बुक किया था। लेकिन जब उसने ऑर्डर खोला तो होश उड़ गए।

Fri, 31 Oct 2025 03:18 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
बेंगलुरु के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक लाख 87 हजार का स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन जब डिलिवर हुए बॉक्स को खोला तो होश उड़ गए। दरअसल, युवक को जो डिब्बा डिलिवर हुआ, उसमें अंदर फोन के बजाए टाइल का टुकड़ा रखा था। युवक ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है, जिसके बाद उसे पैसे रिटर्न हो गए।

युवक बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता है। उसने अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 1.87 लाख रुपये का सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 बुक किया था। उसने क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग की थी। इसके बाद जब उसे ऑर्डर डिलिवर हुआ तो उसने अनबॉक्सिंग करते हुए उसका वीडियो बना लिया।

वीडियो में युवक ऑर्डर को खोलता दिख रहा है। लेकिन जब वह उसे खोलता है तो अंदर स्मार्टफोन नहीं, टाइल का एक टुकड़ा रखा मिलता है। इसे देखकर युवक के होश उड़ जाते हैं।

युवक ने इस घटना के खिलाफ नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई और फिर कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में भी शिकायत करवाई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी जांच कर रही है। हालांकि, अमेजन ने भी कार्रवाई करते हुए युवक को अमाउंट रिफंड कर दिया है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

