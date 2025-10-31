युवक ने ऑनलाइन ऑर्डर किया 1.87 लाख का स्मार्टफोन, डिब्बा खोलते ही उड़ गए होश!

संक्षेप: युवक बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता है। उसने अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 1.87 लाख रुपये का सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 बुक किया था। लेकिन जब उसने ऑर्डर खोला तो होश उड़ गए।

बेंगलुरु के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक लाख 87 हजार का स्मार्टफोन ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन जब डिलिवर हुए बॉक्स को खोला तो होश उड़ गए। दरअसल, युवक को जो डिब्बा डिलिवर हुआ, उसमें अंदर फोन के बजाए टाइल का टुकड़ा रखा था। युवक ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है, जिसके बाद उसे पैसे रिटर्न हो गए।

युवक बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता है। उसने अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए 1.87 लाख रुपये का सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 बुक किया था। उसने क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग की थी। इसके बाद जब उसे ऑर्डर डिलिवर हुआ तो उसने अनबॉक्सिंग करते हुए उसका वीडियो बना लिया।

वीडियो में युवक ऑर्डर को खोलता दिख रहा है। लेकिन जब वह उसे खोलता है तो अंदर स्मार्टफोन नहीं, टाइल का एक टुकड़ा रखा मिलता है। इसे देखकर युवक के होश उड़ जाते हैं।