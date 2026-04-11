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दरवाजा तोड़कर चुराया कैश, फिर वहीं सो गया; मंदिर में चोर का अनूठा कारनामा

Apr 11, 2026 09:01 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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चोर, चोरी करने के बाद अक्सर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक चोर ने मंदिर के ऑफिस से कैश चुराया। लेकिन चोरी करने के बाद वह वहीं पर सो गया।

दरवाजा तोड़कर चुराया कैश, फिर वहीं सो गया; मंदिर में चोर का अनूठा कारनामा

चोर, चोरी करने के बाद अक्सर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक चोर ने मंदिर के ऑफिस से कैश चुराया। लेकिन चोरी करने के बाद वह वहीं पर सो गया। बताया जाता है कि बहुत ज्यादा थके होने के चलते उसे नींद आ गई। इसके बाद अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना अंबूरी के कुडापन्नामूडु के कुझुवलट्ट्म नाम की जगह पर स्थित श्री भगवंती मंदिर की है। पुलिस के मुताबिक चोर ने मंदिर के दफ्तर से 8500 रुपए कैश चुराया था।

कमेटी के लोगों को ऐसे चला पता
घटना के बारे में तब जानकारी हुई जब मंदिर कमेटी के लोग सुबह करीब साढ़े पांच बजे ऑफिस पहुंचे। मंदिर के ऑफिस का दरवाजा टूटा देखकर वह लोग भी हैरान रह गए। इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ऑफिस के अंदर सो रहा है। इसके बाद मंदिर के स्टाफ ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। वेल्लारदार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया।

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कौन है चोर
आरोपी की पहचान तमिलनाडु निवासी 40 वर्षीय सेंथिल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसके पास मंदिर के दफ्तर से चुराए हुए 8500 रुपए भी बरामद हुए। आरोप है कि वह शुक्रवार रात मंदिर के ऑफिस में पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। वहां पर उसने पैसे चुराए। पुलिस ने बताया कि उसने कई जगहों पर चोरी का प्रयास किया था और इस वजह से काफी ज्यादा थक गया था। बाद में चोर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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