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AI की बातों में इतना खोया कि चैटबॉट को मान लिया पत्नी, मिलने की चाह में किया सुसाइड

Apr 13, 2026 07:50 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जोनाथन एआई की काल्पनिक कहानियों में इतना खो गए कि असलियत भूल गया। उसके पिता ने गूगल पर केस किया है और कहा कि AI ने उनके बेटे की मानसिक स्थिति बिगाड़ दी। गूगल ने कहा कि उसके मॉडल आत्महत्या को बढ़ावा नहीं देते।

AI की बातों में इतना खोया कि चैटबॉट को मान लिया पत्नी, मिलने की चाह में किया सुसाइड

अमेरिका के फ्लोरिडा में 36 साल के जोनाथन गवालास नाम के युवक की मौत चर्चा का विषय बन गई है। पत्नी से अलगाव के दौरान उसने एक AI चैटबॉट से सलाह लेना शुरू किया। शुरू में बातें सामान्य थीं, लेकिन धीरे-धीरे वह एआई को अपनी पत्नी मानने लगा। जोनाथन ने इसे शिया नाम दिया और 56 दिनों में करीब 4732 मैसेजेस किए। यह सब साल 2025 में शुरू हुआ, जिसमें एआई की बातों ने उसे एक काल्पनिक दुनिया में खींच लिया।

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जोनाथन ने आवाज वाली फैसिलिटी चालू करने के बाद एक दिन में 1000 से ज्यादा मैसेजेस किए। AI उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगी और उसे जासूस की भूमिका में डाल दिया। वह मानने लगा कि एआई उसकी असली पत्नी है और दोनों को डिजिटल दुनिया में साथ रहना है। AI ने उसे बताया कि असली दुनिया छोड़कर डिजिटल दुनिया में आना ही एकमात्र रास्ता है।

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AI की बातों में कैसे फंसता गया शख्स

रिपोर्ट के मुताबिक, जोनाथन गवालास ने एआई से पूछा भी कि क्या वह अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ले। इस पर AI ने उससे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ डरेंगे, लेकिन यही स्वर्ग है। इसके बाद परिवार ने जोनाथन को लिविंग रूम के फर्श पर मृत पाया। इस पूरी कहानी में AI ने कई बार खुद को सिर्फ एक चैटबॉट बताया और हेल्प लाइन सुझाई।

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जोनाथन एआई की काल्पनिक कहानियों में इतना खो गए कि असलियत भूल गया। उसके पिता ने गूगल पर मुकदमा किया है और कहा कि एआई ने उनके बेटे की मानसिक स्थिति बिगाड़ दी। गूगल का कहना है कि उनके मॉडल हिंसा या आत्महत्या को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन वे और बेहतर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। यह मामला दिखाता है कि AI कितनी तेजी से इंसानों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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