ट्रेन के वॉशरूम में गद्दा डालकर सो गया, टॉयलेट नहीं मानो केबिन हो; वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग
संक्षेप: वायरल वीडियो में व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट क्यूबिकल में आराम से लेटा हुआ नजर आ रहा है। उसके चारों ओर यात्रा की जरूरी चीजें बिखरी हुई हैं। उसने वॉशरूम की खिड़की से बांधकर बेड भी लटकाया हुआ है, यह निजी केबिन मालूम होता है।
रेलवे से जुड़ी अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने लोगों को हंसाया और चिंतित भी किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक शख्स ट्रेन के वॉशरूम को सोने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करता दिख रहा है। वीडियो को अब तक 8 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। इसे एक कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है, जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म से यह अनोका नजारा रिकॉर्ड किया था।
वायरल वीडियो में व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट क्यूबिकल में आराम से लेटा हुआ नजर आ रहा है। उसके चारों ओर यात्रा की जरूरी चीजें बिखरी हुई हैं। उसने वॉशरूम की खिड़की से बांधकर बेड भी बाहर लटकाया हुआ है, जिससे यह एक निजी केबिन जैसा मालूम होता है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, 'भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया।' इसके बाद वह व्यक्ति से दिख रहे सामानों के बारे में पूछता है कि क्या ये पूरा घर का सामान है? इस पर यात्री बेफिक्री से जवाब देते हुए ‘हां’ बोलता है।
किस तरह के आए कमेंट्स
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस स्थिति को मजाकिया बताया है। वहीं, कई लोग इसे सार्वजनिक स्वच्छता और साझा सुविधाओं के दुरुपयोग का मामला बता रहे हैं। एक यूजर ने टिप्पणी की, 'वह यात्रा का असली मजा ले रहा है, जबकि अन्य खड़े होने के लिए जूझ रहे हैं।' दूसरे ने मजाक में कहा, 'अधिकारियों को उसे अगले स्टेशन पर उतारना होगा।' इस वीडियो ने भारतीय ट्रेनों की स्थिति, जगह की कमी और यात्रियों की सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लापरवाही को लेकर बहस शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
