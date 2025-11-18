Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Man Asks For Sex Masturbates In Front Of Traveller From New Zealand in Sri Lanka
पहले सेक्स की डिमांड, फिर करने लगा हस्तमैथुन; महिला ट्रैवलर के साथ अश्लील हरकत

Tue, 18 Nov 2025 10:01 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलंबो
श्रीलंका में सड़क यात्रा कर रही न्यूजीलैंड की एक अकेली महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस घटना का विवरण अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

महिला पिछले कई दिनों से एक टुक-टुक (ऑटो रिक्शा) के जरिए श्रीलंका की यात्रा कर रही हैं। चौथे दिन उसकी यात्रा का माहौल उस समय बिगड़ गया, जब एक स्कूटर सवार युवक उसका पीछा करने लगा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न केवल उसका पीछा कर रहा था, बल्कि उसने महिला से सेक्स की मांग की और फिर हस्तमैथुन करने लगा।

महिला ने बताया कि उसका दिन बीच पर सन-राइज के साथ खुशी से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह घटना उनका आत्मविश्वास हिला गई। उन्होंने कहा कि एक आदमी स्कूटर पर मेरे आगे-आगे चल रहा था। वह बार-बार धीमा हो जाता था, जिससे मुझे उसे ओवरटेक करना पड़ता था। फिर वह तेज चलाकर मुझे दोबारा काट देता था।

शुरुआत में महिला ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसका व्यवहार असामान्य लगा तो उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की। महिला ने बताया कि उन्हें लगा कि वह युवक रास्ते से हट गया है, लेकिन वह कुछ देर बाद फिर सामने आ गया। उसने बताया, 'मैंने एक जगह रुककर पानी पीने और आराम करने की कोशिश की, तभी वह फिर आ गया। थोड़ी देर उसने बातचीत की, लेकिन जल्दी ही उसका व्यवहार असहज हो गया। वह पूछने लगा कि मैं कहां ठहर रही हूं- तभी मुझे समझ आ गया कि वह क्या चाहता है।' इसके बाद युवक कैमरे में कैद हो गया जब उसने महिला से सेक्स की मांग की और फिर स्वयं को छिपाए बिना अश्लील हरकत करने लगा। महिला घबराकर तुरंत वहां से निकल गईं।

उन्होंने कहा- मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा सवाल पूछा और मेरे मना करने के बाद भी उसने इतनी घटिया हरकत की। यह सोचकर ही गुस्सा आता है कि उसकी वजह से मैं पूरे सफर में असुरक्षित महसूस कर रही हूं। महिला ने बताया कि इस घटना ने उनकी यात्रा की खुशी को झटका दिया, लेकिन वह इसे अपनी यात्रा खराब नहीं करने देंगी।

उन्होंने कहा कि सोलो महिला ट्रैवलर होने की कीमत ऐसी घटनाओं के रूप में चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यही कड़वा सच है। हालांकि, महिला ने स्पष्ट किया कि यह घटना केवल एक व्यक्ति की हरकत है, पूरे देश की छवि का प्रतीक नहीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- मैंने यह वीडियो साझा करने पर काफी सोचा, लेकिन यह सोलो महिला यात्रा की सच्चाई है। मैं यह साफ कहना चाहती हूं कि यह श्रीलंका को परिभाषित नहीं करता। यहां के स्थानीय लोग बेहद मददगार और दयालु हैं। यह सिर्फ एक आदमी की हरकत है, पूरा देश ऐसा नहीं है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
