महिला ने चाकू उठाया और काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, इस बात पर हुआ था झगड़ा

मलेशिया में एक महिला ने प्रेमी के साथ झगड़े के दौरान उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। महिला ने शख्स पर धारदार चाकू ने हमला किया था जिसके बाद शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मलेशिया से हाल ही में एक महिला की क्रूरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 34 साल की एक बांग्लादेशी महिला को अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला जोहोर के गेलांग पाताह इलाके का है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है।

न्यूज 18 की एक रिपोरी के मुताबिक घटना 8 अक्टूबर की है। महिला और उसके प्रेमी के बीच इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि वादे के बावजूद शख्स ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया था। महिला को जैसे ही पता चला कि उसका प्रेमी अभी भी शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है, महिला बुरी तरह भड़क गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जो धीरे-धीरे हिंसक लड़ाई में बदल गई।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक महिला ने झगड़े के दौरान 29 सेंटीमीटर लंबा चाकू निकाला और प्रेमी पर वार करने लगी। महिला ने कई बार वार किए और 33 वर्षीय शख्स का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से काट डाला। हमले में प्रेमी के हाथ में भी गंभीर चोट आई है।