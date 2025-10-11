Malaysia Woman Cuts Off Lover Genitals Arrested over dispute महिला ने चाकू उठाया और काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, इस बात पर हुआ था झगड़ा, Viral-news Hindi News - Hindustan
Malaysia Woman Cuts Off Lover Genitals Arrested over dispute

महिला ने चाकू उठाया और काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, इस बात पर हुआ था झगड़ा

मलेशिया में एक महिला ने प्रेमी के साथ झगड़े के दौरान उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। महिला ने शख्स पर धारदार चाकू ने हमला किया था जिसके बाद शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 12:30 AM
मलेशिया से हाल ही में एक महिला की क्रूरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 34 साल की एक बांग्लादेशी महिला को अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला जोहोर के गेलांग पाताह इलाके का है, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है।

न्यूज 18 की एक रिपोरी के मुताबिक घटना 8 अक्टूबर की है। महिला और उसके प्रेमी के बीच इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि वादे के बावजूद शख्स ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया था। महिला को जैसे ही पता चला कि उसका प्रेमी अभी भी शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है, महिला बुरी तरह भड़क गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जो धीरे-धीरे हिंसक लड़ाई में बदल गई।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक महिला ने झगड़े के दौरान 29 सेंटीमीटर लंबा चाकू निकाला और प्रेमी पर वार करने लगी। महिला ने कई बार वार किए और 33 वर्षीय शख्स का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से काट डाला। हमले में प्रेमी के हाथ में भी गंभीर चोट आई है।

जानकारी के मुताबिक घायल शख्स को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला को वारदात के करीब दो घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के खिलाफ किसी को हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में केस दर्ज किया गया है और इस अपराध में 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

