महाभारत में 'प्रेग्नेंट' हो गए थे यह राजा, देवराज इंद्र ने की थी प्रसव में मदद

महाभारत में राजा युवनाश्व उत्तराधिकारी न होने की वजह से परेशान थे। ऐसे में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से प्राप्त पवित्र जल को उन्हें अपनी रानी को पिलाना था लेकिन प्यास से व्याकुल राजा खुद ही उसे पी गए, जिसकी वजह से उन्हें गर्भ ठहर गया।

Dec 25, 2025 04:27 pm IST
महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानिया हैं, जिनके बारे में लोगों को या तो कम पता है या फिर पता ही नहीं है। कई बार ऐसी कहानियों को लेकर लोग आपस में उलझ भी जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा युवनाश्व की। मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इनकी कहानी साझा की है। एक ऐसे राजा, जिन्होंने पुरुष होते हुए भी गर्भधारण किया और फिर स्वयं ही बच्चे को जन्म भी दिया।

सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट में देवव्रत राजा युवनाश्व की कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं, रामायण में राजा दशरथ की ही तरह, महाभारत में युवनाश्व को भी उत्तराधिकारी न होने को लेकर चिंता थी। इसी की वजह से उन्होंने भी राजा दशरथ की तरह पुत्र के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्हें भी एक पवित्र द्रव्य चरु दिया गया, जिसे उन्हें अपनी पत्नी को पिलाना था, लेकिन समय का खेल ऐसा हुआ की वह जंगल में भटक गए और प्यास की वजह से उन्होंने वही पानी पी लिया। इसके बाद जो हुआ वह आधुनिक दृष्टि से कल्पना जैसा लगता है, लेकिन युवनाश्व को गर्भ ठहर गया।

पटनायक के मुताबिक, गर्भ राजा के अंदर भी सामान्य स्थिति में रहा। प्रसव का समय निकट आने लगा तो राजा कि चिंता हुई की आखिर यह कैसे होगा। इसके बाद उन्होंने देवताओं का आह्वान किया। महाराभारत कथा के मुताबिक या तो देवराज इंद्र ने या फिर अश्वनीकुमार ने राजा की जांघ से उस बच्चे का जन्म करवाया। कथा के अनुसार उस बालक का नाम मंधाता रखा गया।

राजा की बात यहीं खत्म नहीं हुई। पटनायक के मुताबिक पैदा होने के बाद बालक दूध के लिए रोने लगा, लेकिन राजा उसकी भूख को मिटाने में अक्षम था। इस अवस्था में देवराज इंद्र आगे आए और उन्हें समझाया कि देवताओं की नसों में रक्त नहीं, बल्कि दूध प्रवाहित होता है। इसके बाद इंद्र ने अपना अंगूठा काटा और बच्चे को दूध पिलाया। पटनायक इस कथा के अंत में कहते हैं कि शायद यही वजह है कि आज भी छोटे बच्चे अपना अंगूठा चूंसते हैं। मानों उन्हें दूध की उम्मीद हो।

पटनायक की इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। एक यूजर ने लिखा कि क्या सच में यह संभव है? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, महाभारत में एक पुरुष ने गर्भ धारण किया था। एक और यूजर ने लिखा कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे विचार मौजूद थे, जिन पर आधुनिक समाज आज भी बहस करता है। इतने प्रोग्रेसिव धर्म का लोगों ने तमाशा बना रखा है।

महाभारत के नारद पुराण और वन पर्व में इस घटना का उल्लेख मिलता है।

