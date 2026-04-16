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हिजाब की इजाजत, बिंदी पर रोक; Lenskart के नए नियमों पर भारी बवाल, पीयूष बंसल की सफाई

Apr 16, 2026 11:35 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इस नियम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने इसे भेदभाव का नया रूप बताया है। इसके बाद पीयूष बंसल ने सफाई भी पेश की।

हिजाब की इजाजत, बिंदी पर रोक; Lenskart के नए नियमों पर भारी बवाल, पीयूष बंसल की सफाई

आईवियर रिटेलर ब्रांड लेंसकार्ट को इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का प्रचंड गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह है कंपनी का नया नियम। इस नियम के तहत कथित तौर पर यहां के कर्मचारियों को हिजाब या नकाब पहनने की छूट है, लेकिन बिंदी और तिलक जैसे अन्य चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे लोग बेहद नाराज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यह धार्मिक भेदभाव है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं लोगों ने फाउंडर पीयूष बंसल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया।

दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर “लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड” नाम का एक दस्तावेज वायरल हो गया। वायरल हुए इस नियमों के मुताबिक, लेंसकार्ट के स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काले रंग का हिजाब पहन सकते हैं। इसके साथ ही काली पगड़ी पहनने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन इसी गाइड में बिंदी और तिलक पर रोक लगाने की बात कही गई थी। गाइडलाइन में लिखा है कि “धार्मिक टीका/तिलक और बिंदी/स्टिकर की अनुमति नहीं है।” इन नियमों को लेकर ही लोग भड़क उठे।

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पीयूष बंसल ने दी सफाई

इसके बाद पीयूष बंसल ने इस दस्तावेज से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह पुराना है और कंपनी की मौजूदा नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने इस पूरे मामले से पैदा हुए भ्रम के लिए माफी भी मांगी। पीयूष बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मैं देख रहा हूं कि लेंसकार्ट से जुड़ा एक गलत नीति दस्तावेज वायरल हो रहा है।”

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उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज कंपनी के मौजूदा नियमों का हिस्सा नहीं है और अब कर्मचारियों को बिंदी या तिलक पहनने की पूरी आजादी है। उन्होंने आगे कहा, “हमारी नीति में किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं है, जिसमें बिंदी और तिलक भी शामिल हैं। हम समय-समय पर अपने नियमों की समीक्षा करते रहते हैं।… इस वजह से जो भ्रम और चिंता पैदा हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।”

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लोग क्यों बता रहे झूठ?

हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंपनी और उसके संस्थापक की इस सफाई पर सवाल उठाए। कुछ यूजर्स का कहना है कि जो दस्तावेज वायरल हुआ है, वह फरवरी 2026 का है, इसलिए उसे पुराना नहीं कहा जा सकता। एक यूजर ने लिखा, “अगर ऐसा है तो आपको अपनी कंपनी की मौजूदा नीति सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा है वह आपकी बात से बिल्कुल उल्टा है।” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह फरवरी महीने की पॉलिसी है, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं?” वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर यह पुराना दस्तावेज भी है, तो उस समय धार्मिक भेदभाव क्यों किया गया था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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