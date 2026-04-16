हिजाब की इजाजत, बिंदी पर रोक; Lenskart के नए नियमों पर भारी बवाल, पीयूष बंसल की सफाई

इस नियम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने इसे भेदभाव का नया रूप बताया है। इसके बाद पीयूष बंसल ने सफाई भी पेश की।

आईवियर रिटेलर ब्रांड लेंसकार्ट को इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का प्रचंड गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह है कंपनी का नया नियम। इस नियम के तहत कथित तौर पर यहां के कर्मचारियों को हिजाब या नकाब पहनने की छूट है, लेकिन बिंदी और तिलक जैसे अन्य चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे लोग बेहद नाराज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यह धार्मिक भेदभाव है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं लोगों ने फाउंडर पीयूष बंसल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया।

दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर “लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड” नाम का एक दस्तावेज वायरल हो गया। वायरल हुए इस नियमों के मुताबिक, लेंसकार्ट के स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काले रंग का हिजाब पहन सकते हैं। इसके साथ ही काली पगड़ी पहनने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन इसी गाइड में बिंदी और तिलक पर रोक लगाने की बात कही गई थी। गाइडलाइन में लिखा है कि “धार्मिक टीका/तिलक और बिंदी/स्टिकर की अनुमति नहीं है।” इन नियमों को लेकर ही लोग भड़क उठे।

पीयूष बंसल ने दी सफाई इसके बाद पीयूष बंसल ने इस दस्तावेज से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह पुराना है और कंपनी की मौजूदा नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने इस पूरे मामले से पैदा हुए भ्रम के लिए माफी भी मांगी। पीयूष बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मैं देख रहा हूं कि लेंसकार्ट से जुड़ा एक गलत नीति दस्तावेज वायरल हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज कंपनी के मौजूदा नियमों का हिस्सा नहीं है और अब कर्मचारियों को बिंदी या तिलक पहनने की पूरी आजादी है। उन्होंने आगे कहा, “हमारी नीति में किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं है, जिसमें बिंदी और तिलक भी शामिल हैं। हम समय-समय पर अपने नियमों की समीक्षा करते रहते हैं।… इस वजह से जो भ्रम और चिंता पैदा हुई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।”