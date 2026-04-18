बिंदी, तिलक, सिंदूर... असल पहचान के तौर पर स्वीकार करते हैं; Lenskart की सफाई
बयान में कहा गया है कि अगर हमारे वर्कप्लेस कम्युनिकेशन के किसी भी रूप से किसी को ठेस पहुंची हो, या हमारे किसी भी टीम मेंबर को ऐसा लगा हो कि उनके विश्वास का यहां स्वागत नहीं है, तो हम माफी मांगते हैं। Lenskart ऐसा बिल्कुल नहीं है, और न ही हम कभी ऐसे बनेंगे।
चश्मे बनाने वाली कंपनी Lenskart ने इन स्टोर स्टाइल गाइड/ड्रेस कोड जारी कर दी है। लेंसकार्ट पिछले दिनों तक विवादों में आ गई थी, जब आरोप लगे कि स्टोर कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा बांधने पर रोक थी, जबकि हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई थी। इसपर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा और लेंसकार्ट के बॉयकॉट की मांग की गई। कंपनी ने साफ कहा है कि बिंदी, तिलक सिंदूर आदि जैसे को असल पहचान के तौर पर हम स्वीकार करते हैं।
लेंसकार्ट ने स्टोर के कर्मचारियों के लिए स्टाइल गाइड/ड्रेस कोड जारी करते हुए कहा कि हमने आपकी बात सुनी है। साफ-साफ और खुले तौर पर। पिछले कुछ दिनों में, हमारे समुदाय और ग्राहकों ने अपनी बात रखी है - और हमने उसे सुना है। आज, हम अपने 'इन-स्टोर स्टाइल गाइड' को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और इसे सार्वजनिक रूप से और पूरी पारदर्शिता के साथ शेयर कर रहे हैं- https://lenskart.com/style-guide-lenskart-stores
कंपनी ने आगे कहा, ''ये गाइडलाइंस साफ तौर पर और बिना किसी दुविधा के, हमारे टीम मेंबर्स द्वारा अपनाए जाने वाले आस्था और संस्कृति के हर प्रतीक का स्वागत करती हैं - बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी, और भी बहुत कुछ। इन्हें किसी अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि हमारी असल पहचान के तौर पर स्वीकार किया जाता है। Lenskart को भारत में, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाया गया है। हमारे 2400+ स्टोर्स ऐसे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो हर दिन अपने विश्वास, अपनी परंपराओं और अपनी पहचान को अपने काम में साथ लेकर आते हैं। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम कभी भी किसी से दरवाजे के बाहर छोड़ने के लिए कहेंगे।''
'ठेस पहुंची तो माफी मांगते हैं'
बयान में आगे कहा कि अगर हमारे वर्कप्लेस कम्युनिकेशन के किसी भी रूप से किसी को ठेस पहुंची हो, या हमारे किसी भी टीम मेंबर को ऐसा लगा हो कि उनके विश्वास का यहां स्वागत नहीं है, तो हम माफी मांगते हैं। Lenskart ऐसा बिल्कुल नहीं है, और न ही हम कभी ऐसे बनेंगे। आज हम एक वादा करते हैं - सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस डॉक्यूमेंट में जिसे हम पब्लिश कर रहे हैं - कि हर पॉलिसी, हर ट्रेनिंग मटीरियल, और हर कम्युनिकेशन जिसमें Lenskart का नाम होगा, वह इन मूल्यों को दर्शाएगा। हम इन गाइडलाइंस को निष्पक्ष और एक समान तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हम अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करते रहेंगे और उनमें सुधार करते रहेंगे। हम और बेहतर करेंगे। और हम आपका भरोसा जीतते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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