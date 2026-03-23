बीच सड़क लैम्बोर्गिनी से गजब की स्टंटबाजी, पुलिस ने डॉन के बेटे को किया तलब; वीडियो वायरल

पुलिस ने बताया कि घटना तब सामने आई जब इस कार की ड्रिफ्टिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और गाड़ी जब्त कर ली।

बेंगलुरु में सड़क पर स्टंटबाजी का एक खतरनाक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे को तलब कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल लैम्बोर्गिनी को जब्त कर लिया है और डॉन मुथप्पा राय के बेटे रिकी राय को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे इस वीडियो में कार बेंगलुरु के एक प्रमुख चौराहे पर ड्रिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रही थी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार तड़के अनिल कुंबले सर्कल पर हुई। मामला तब सामने आया जब इस कार की ड्रिफ्टिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं रिकी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

वायरल वीडियो में क्या? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लैम्बोर्गिनी को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच कई बार ड्रिफ्टिंग करते हुए देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि इन क्लिप्स में कार को बीच सड़क कई बार आगे-पीछे होते और तेजी से गोल चक्कर लगाते हुए भी देखा गया है। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। वहीं पुलिस ने भी अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि घटना के समय कार रिकी चला रहा था या नहीं। स्टंट के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने क्या बताया? पश्चिम ट्रैफिक के पुलिस उपायुक्त (DCP) साहिल बागला ने स्टंटबाजी पर चिंता जताई है। उन्होंने एक बयान में कहा, "CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कार चौराहे पर बार-बार ड्रिफ्टिंग कर रही है। ऐसी हरकतें बेहद खतरनाक होती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, “हमने CCTV फुटेज की जांच की है। गाड़ी रिकी की ही है। बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसे स्टंट गैरकानूनी है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने आगे चेतावनी दी, "हम ना केवल जुर्माना लगाएंगे, बल्कि गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) को रद्द करने की भी सिफारिश करेंगे।" बागला ने बताया कि लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने के आरोप में एक FIR दर्ज की गई है और ड्राइवर की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले सबूतों का इस्तेमाल किया जा रहा हैं।