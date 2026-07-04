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लेम्बोर्गिनी के मालिक ने ऑटो ड्राइवर को दे दी चाबी, दरियादिली देख पसीजा लोगों का दिल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ऑटो ड्राइवर बातचीत के दौरान अपनी इच्छा जताता है कि वह एक बार इस लग्जरी कार को चलाना चाहता है। राकेश बिना देर किए अपनी कार सड़क किनारे रोकते हैं और उससे चाबियां बदलने को कहते हैं। दोनों गाड़ियां बदलते हैं।

लेम्बोर्गिनी के मालिक ने ऑटो ड्राइवर को दे दी चाबी, दरियादिली देख पसीजा लोगों का दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लेम्बॉर्गिनी के मालिक ने सड़क पर चल रहे ऑटो ड्राइवर का सपना पूरा कर दिया। उसने रिक्शा चालक की इच्छा पूरी करते हुए उससे कुछ समय के लिए अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार की अदला-बदली कर ली। इस भावुक और अनोखे पल ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर राकेश ने शेयर किया है। वीडियो में दिखता है कि राकेश अपनी लेम्बॉर्गिनी चला रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक ऑटो ड्राइवर पर पड़ती है।

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ऑटो ड्राइवर बातचीत के दौरान अपनी इच्छा जताता है कि वह एक बार इस लग्जरी कार को चलाना चाहता है। राकेश बिना देर किए अपनी कार सड़क किनारे रोकते हैं और उससे चाबियां बदलने को कहते हैं। इसके बाद दोनों अपनी-अपनी गाड़ियों की अदला-बदली कर लेते हैं। ऑटो ड्राइवर लेम्बॉर्गिनी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाता है, जबकि राकेश खुद ऑटो रिक्शा चलाते नजर आता है। कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन यह पल ऑटो चालक के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।

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दोनों के लिए खास रहा अनुभव

राकेश के लिए भी यह अनुभव खास रहा, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऑटो चलाने का मौका मिला। वीडियो के अंत में दोनों अपनी-अपनी गाड़ियों में लौट जाते हैं, लेकिन यह छोटा-सा अनुभव दोनों के चेहरों पर बड़ी मुस्कान छोड़ जाता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए राकेश ने लिखा कि उन्होंने इस यादगार पल के लिए अपनी करोड़ों रुपये की कार तक जोखिम में डाल दी। उन्होंने कहा कि ऑटो चलाते समय उन्हें अपने संघर्ष के दिन याद आ गए, जब उनके लिए ऑटो का किराया देना भी मुश्किल हुआ करता था।

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कंटेंट क्रिएटर राकेश के मुताबिक, ऑटो चलाने का अनुभव उन्हें उन पुराने दिनों में वापस ले गया, जब आर्थिक तंगी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि आज जब उन्हें सफलता मिली है तो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका भी मिला है। यह उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उनकी इस भावना ने भी लोगों का दिल जीत लिया।

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुका है और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि इंटरनेट पर ऐसे वीडियो अधिक देखने को मिलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि किसी की छोटी-सी इच्छा पूरी करना भी बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। एक यूजर ने लिखा कि ऑटो ड्राइवर के चेहरे की मुस्कान ही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरे ने टिप्पणी की कि यह सिर्फ एक महंगी कार चलाने की बात नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत और खुशियां साझा करने का खूबसूरत संदेश था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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